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۱۴ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۸

تیم فوتبال چلسی مقابل هال سیتی متوقف شد

تیم فوتبال چلسی مقابل هال سیتی متوقف شد

صدرنشین رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان سه شنبه شب در دیدار با هال سیتی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دیدار عقب افتاده هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر در زمین هال سیتی با نتیجه یک بر یک متوقف شد. برای هال سیتی مویوکولو در دقیقه 30 گلزنی کرد و دروگبا در فاصله سه دقیقه مانده به پایان نیمه نخست، بازی را به تساوی کشید.

دیدار تیم های وستهام و ولورهمپتون هم در همین چارچوب به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی به تعویق افتاد.

جدول رده بندی:
1- چلسی 55 امتیاز
2- منچستریونایتد 53 امتیاز
3- آرسنال 49 امتیاز
4- تاتنهام 42 امتیاز
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18- هال سیتی 21 امتیاز
19- برنلی 20 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- پورتسموث 15 امتیاز (دو بازی کمتر)

کد مطلب 1028940

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