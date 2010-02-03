تیم فوتبال چلسی مقابل هال سیتی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در دیدار عقب افتاده هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر در زمین هال سیتی با نتیجه یک بر یک متوقف شد. برای هال سیتی مویوکولو در دقیقه 30 گلزنی کرد و دروگبا در فاصله سه دقیقه مانده به پایان نیمه نخست، بازی را به تساوی کشید.

دیدار تیم های وستهام و ولورهمپتون هم در همین چارچوب به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی به تعویق افتاد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 55 امتیاز

2- منچستریونایتد 53 امتیاز

3- آرسنال 49 امتیاز

4- تاتنهام 42 امتیاز

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18- هال سیتی 21 امتیاز

19- برنلی 20 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- پورتسموث 15 امتیاز (دو بازی کمتر)