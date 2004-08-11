هند و پاكستان اسامي افراد تحت تعقيب را مبادله كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، محور اين گفتگوهاي دوروزه كه بين مقامات برجسته وزارت كشور هند و پاكستان برگزار شد بر مسائلي مانند راههاي مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر در منطقه استوار بود .



طارق محمود وزير كشور پاكستان و دهيرندرا سينگ وزير كشور هند رياست هيئتهاي مذاكره كننده دو كشور را بر عهده داشتند .

يكي از مقامات برجسته پاكستان در گفتگويي با خبر گزاري فرانسه گفت : پاكستان فهرستي از اسامي پنجاه و سه نفر كه گفته مي شود مسئول اعمال تروريستي در پاكستان هستند را به طرف هندي خود ارائه كرد و هند نيز اسامي بيست و پنج تن را نيز در اختيار پاكستان قرار داد .



اين مقام پاكستاني كه خواست نامش فاش نشود گفت : آنها پرونده بيست و پنج تن تحت تعقيب را كه مي گويند در پاكستان مخفي شده اند ارائه دادند . در حاليكه ما اسامي 53 تن را كه خواهان تحويل آنها از سوي هند هستيم را در اختيارشان گذاشتيم .



اين مقام همچنين خاطر نشان كرد كه هر دو طرف در باره اردوگاههاي آموزشي خرابكاري در مناطق تحت كنترشان در كشمير ابراز نگراني كردند .



گفتگو درباره مسئله حساس تروريسم بخشي از سري مذاكرات دو كشور بر روي مسائل مختلف از جمله مسئله كشمير است.



اسامي افرادي كه در اين فهرست ها آمده است فاش نشده است .



بنابر اين گزارش در بيانيه اي كه پس از پايان گفتگوهاي دو كشور انتشار يافت اشاره اي به اين دو فهرست نشده است .



دو كشور همچنين مذاكرات جداگانه ديگري در زمينه تقويت روابط تجاري دو جانبه آغاز كردند .



مقامات هندي و پاكستاني درباره حذف تعرفه و موانع غيرتعرفه اي در تجارت دو جانبه گفتگو كردند و همچنين در باره خط لوله گاز 3.5 ميليارد دلاري ايران كه قراراست از طريق خاك پاكستان در هند احداث شود نيز گفتگو كردند .

