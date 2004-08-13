راه اندازي رشته گوهر تراشي در مركز علمي ـ كاربردي قم

براي اولين بار در مراكز آموزش عالي كشور، رشته گوهر تراشي در مركز علمي ـ كاربردي صنايع دستي قم راه اندازي ميشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس مجتبي رحيمي با اعلام اين خبر افزود: با توجه به پتانسيلهاي استان جهت توسعه، اين رشته در پاسخ به تقاضاي زوار براي استفاده از جواهرات به عنوان سوغات راه اندازي شده است . وجود معادن غني سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي در استان قم و همچنين وجود سنگ تراشان زبدة كشور در اين استان، از عمده دلايل راه اندازي اين رشته در قم ميباشد. وي روند افزايش ارزش سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي را، نشانه فرآوري اين محصول در كشور و افق روش جهت اين رشته اعلام نمود. برپايه اين گزارش مهندس رحيمي از دانشآموزان براي انتخاب اين رشته جهت ادامه تحصيل دعوت نمود.
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