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۱۴ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۲

ثبت‌نام رایگان کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی به مناسبت دهه فجر

ثبت‌نام رایگان کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی به مناسبت دهه فجر

تبریز - خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر، کتابخانه‌های عمومی این استان تا 22 بهمن ماه سال ‌جاری به صورت رایگان ثبت ‌نام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن خدایی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: متقاضیان ثبت نام رایگان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم از جمله دو قطعه عکس و تصویر کارت ملی به کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

وی همچنین درباره دیگر برنامه‌های ستاد دهه فجر کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، آثار و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و سایر حوزه‌های موضوعی مرتبط با این ایام مبارک در کتابخانه‌های عمومی منطقه از جمله این برنامه هاست.

وی از برگزاری مسابقه چکیده‌نویسی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی با محوریت آثار و اندیشه‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران،‌ مبانی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران‌ در تمام کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز خبر داد.

به گفته خدایی، برگزیدگان مسابقه مزبور در سه سطح کتابخانه عمومی، شهرستان و استان تعیین و معرفی خواهند شد.

خدایی در ادامه با بیان اینکه برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان از دیگر برنامه‌های اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی است، گفت: در ابن ایام همچنین کتابداران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و ائمه جمعه دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 1029033

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