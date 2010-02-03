به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن خدایی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: متقاضیان ثبت نام رایگان می توانند با در دست داشتن مدارک لازم از جمله دو قطعه عکس و تصویر کارت ملی به کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

وی همچنین درباره دیگر برنامه‌های ستاد دهه فجر کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، آثار و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و سایر حوزه‌های موضوعی مرتبط با این ایام مبارک در کتابخانه‌های عمومی منطقه از جمله این برنامه هاست.

وی از برگزاری مسابقه چکیده‌نویسی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی با محوریت آثار و اندیشه‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران،‌ مبانی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران‌ در تمام کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی نیز خبر داد.

به گفته خدایی، برگزیدگان مسابقه مزبور در سه سطح کتابخانه عمومی، شهرستان و استان تعیین و معرفی خواهند شد.

خدایی در ادامه با بیان اینکه برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان از دیگر برنامه‌های اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی است، گفت: در ابن ایام همچنین کتابداران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و ائمه جمعه دیدار خواهند کرد.