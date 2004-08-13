شير فاسد در قم توزيع شد

بنابر گزارش خبرنگار مهر در قم، روز يكشنبه هفته گذشته. در بسياري از نقاط شهرقم‌ شير‌هاي شيشه‌اي به صورت لخته لخته شده وفاسد توزيع شد. در اين زمينه مهندس سيد اكبر شكراللهي، كارشناس اداره اصلاح نژاد دام سازمان جهاد كشاورزي استان گفت: سازمان جهاد كشاورزي در توليد و سازمان بازرگاني بر توزيع شير نظارت دارد، ولي نظارت بر شير با دانشكده علوم پزشكي است.

وي مسأله اخير فاسد بودن شيرهاي يارانه‌اي را ازموارد پيش بيني نشده در سطح استان دانست و گفت: اميدوارم در آينده با نظارت بيشتر مسؤولان، شاهد اين گونه وقايع نباشيم.

شايان ذكراست كه در بررسي بيشتر اين موضوع ، مهندس سبط ‌النبي، كارشناس معاونت نظارت بر بهداشت مواد غذايي دانشكده علوم يزشكي قم پاسخ در اين رابطه را منوط به انجام مراحل اداري مصاحبه عنوان كرد . همچنين كارخانه شير استان قم نيز به سؤالات خبرنگار مهر پاسخ نداد.