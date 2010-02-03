15 هزار میلیارد ریال در بخش دام گلستان سرمایه گذاری شد

رحمت الله سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این استان با داشتن 3.8 میلیون واحد دام قطب مهم تولید این بخش در کشور است.

وی میزان تولیدان دامی استان در 520 هزار تن اعلام کرد و اظهار داشت: همچنین 12 میلیون قطعه جوجه در هر دوره در استان تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: تولیدات کیفی، افزایش بهره وری تولیدات و کاهش قیمت تمام شده از مهمترین طرحهاست که با اجرای پروژه های مختلفی دنبال می شود.

به گفته سمیعی، به لحاظ تامین پروتیئن در کشور مازاد داریم و 50 درصد تولید شیر استان مازاد بر مصرف است و 20 درصد گوشت قزمز استان نیز مازاد است.

رئیس اداره امور دام جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: وابستگی دامها به مرتع از جمله مسائلی است که سعی می شود با صنعتی سازی واحدهای دامی این نگرانی رفع شود.

وی افزود: 36 هزار راس دام سنگین و 250 هزار راس گاو دورگ در استان وجود دارد که بیشتر این دامها در دامداری های سنتی وجود دارند.

وی اظهار داشت: همچنین تاکنون 400 دامداری صنعتی در استان فعال و راه اندازی شده است و این استان قطب مهم تولیدات دامی کشور است.