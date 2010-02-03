توافق 70 میلیون دلاری نمایشگاه اختصاصی ایران در عمان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد سیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به پایان کار برگزاری سومین نمایشگاه ایران در عمان افزود: در این نمایشگاه 32 شرکت در زمینه های، فرش دست بافت، پروژه های گردشگری و توریستی، صنایع غذایی، زعفران، سیمان، پزشکی، ظروف چینی صنایع و لوازم خانگی حضوری جدی داشتند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به برگزاری نشست های تجاری میان شرکت ها و سرمایه گذاران عمانی اظهار داشت: شرکتهای گردشگری حاضر در این نمایشگاه توانستند بیش از 30 میلیون دلار به جذب سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران به توافق برسند و همچنین در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی، بیش از 35 میلیون دلار به صادرات غیر نفتی کشور به عمان افزوده شد.

سیدی با اشاره به اینکه در بخش صنایع غذایی از جمله، زعفران، ماکارونی و همچنین فرآورده های خوراکی، استقبال بیش از پیش بود، تصریح کرد: بسیاری از شرکتهای حاضر در این نمایشگاه صرفا برای بررسی بازار و میزان استقبال عمومی کشور عمان، در سومین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بودند که در روزهای پایانی با کمبود نمونه های معرفی کالا به مردم و سرمایه گذاران عمانی مواجه شدند.

وی با اشاره به اینکه تمام شرکتهای ایرانی باید نسبت به حضور در این گونه نمایشگاه ها توجه جدی داشته باشند، اضافه کرد: در بررسی و نظر سنجی از تمامی غرفه های این نمایشگاه، بیشترین میزان صادرات به سیمان و زعفران تعلق گرفت که در این بین می توان به افزایش 75 درصدی صادرات زعفران و افزایش حجم صادرات، فرآورده های سیمان از جمله کلینکر، سیمان پاکتی و خام را به این کشور ذکر کرد.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: در بخش صنایع دستی و معرفی مناطق گردشگری، سرمایه گذاران عمانی در این نمایشگاه تنها در مرحله نخست برای سرمایه گذاری به میزان 30 میلیون دلار به توافق رسیدند.

سیدی افزود: سومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، از 5 تا 9 بهمن ماه به مدت 5 روز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کشور عمان در شهر مسقط با همکاری، سازمان توسعه تجارت ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط ، استانداری خراسان رضوی، سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی و پایگاه اطلاع رسانی و خبری نمایشگاه های ایران در شهر مسقط برپا شد.