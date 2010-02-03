گوش راست افراد پذیرای عذرخواهی شما است!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان در دانشگاه والنسیا دریافته اند زمانی که انسان عصبانی است، گوش راست نسبت به صوت پذیرش بیشتری از گوش چپ از خود نشان می دهد. کشفی که می تواند به تایید نظریه استفاده از گوش راست بیماران برای مکالمه موفقیت آمیز با آنها منجر شود.

این نتیجه پس از انجام آزمایش شنوایی بر روی 30 مرد جوان خشمگین به دست آمد که طی آن به داوطلبان مطالب خصومت آمیزی داده شد که پس از مطالعه موجب عصبانیت آنها شد. طی مطالعه این مطالب دانشمندان علائمی مانند ضربان قلب، فشار خون و افزایش سطح تستسترون را تحت نظر گرفتند.

نتایج تستهای شنوایی نشان داد گوش راست این افراد زمانی که به درجه ای از عصبانیت می رسند، نسبت به صوت حساسیت زیادی از خود نشان می دهد و در عین حال در گوش چپ هیچ نوع تغییری به وجود نمی آید. گمان می رود این پدیده به این دلیل رخ می دهد که سمت چپ مغز آواهایی را پردازش می کند که از گوش راست دریافت کرده است. به بیانی دیگر در زمان عصبانیت، آوا از سمت راست و نه سمت چپ با دقت و شدت بیشتری وارد مغز می شود.

بر اساس گزارش تلگراف، مطالعات پیشین نیز نشان داده بود در صورتی که فردی قصد کسب رضایت از فردی دیگر برای انجام کاری را دریافت کند باید تقاضای خود را در گوش راست وی بگوید.