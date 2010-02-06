اختصاص 5.6 میلیارد تومان به پژوهشکده های آموزش و پرورش

هاجر تحریری نیک صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اعتباراتی را که برای پژوهشکده های تعلیم و تربیت استانها برای امسال در نظر گرفته بودند دو میلیارد و 700 میلیون تومان بوده اما چون این اعتبار پاسخگوی هزینه های پژوهشی آنها نمی شد خواهان افزایش آن شدیم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تلاشهای صورت گرفته طی سالهای گذشته برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در جامعه اظهار کرد: از سویی اعتباراتی که اختصاص می یافت، کافی نبوده و علاوه بر این هزینه برخی از مطالعات پژوهشی که در استانها صورت گرفته، پرداخت نشده بود.

تحریری نیک صفت تصریح کرد: ما مدعی هستیم که پژوهش باید نهادینه شود اما این امر چگونه محقق شود وقتی به یک محقق یا عضو انجمن هیئت علمی اعتباری تعلق نگیرد و یا هزینه های تحقیق آن پرداخت نشود.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بر همین اساس با توجه به نشستی که با معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزیر داشتیم، عنوان کردند که قرار است مبالغی اختصاص یابد، منتهی با توجه به دلایلی که از سوی پژوهشگاه عنوان شد و درخواست افزایش بودجه را داشت، دو میلیارد و 800 میلیون تومان هم به این اعتبارات اضافه شد که با این رقم اعتبارات پژوهشی برخی از استانها به بیش از دو برابر سال قبل رسید.