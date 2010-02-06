  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اختصاص 5.6 میلیارد تومان به پژوهشکده های آموزش و پرورش

اختصاص 5.6 میلیارد تومان به پژوهشکده های آموزش و پرورش

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش از اختصاص پنج میلیارد و 600 میلیون تومان بودجه پژوهشی به پژوهشکده های آموزش و پرورش استانها خبر داد.

هاجر تحریری نیک صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اعتباراتی را که برای پژوهشکده های تعلیم و تربیت استانها برای امسال در نظر گرفته بودند دو میلیارد و 700 میلیون تومان بوده اما چون این اعتبار پاسخگوی هزینه های پژوهشی آنها نمی شد خواهان افزایش آن شدیم.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تلاشهای صورت گرفته طی سالهای گذشته برای نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در جامعه اظهار کرد: از سویی اعتباراتی که اختصاص می یافت، کافی نبوده و علاوه بر این هزینه برخی از مطالعات پژوهشی که در استانها صورت گرفته، پرداخت نشده بود.

تحریری نیک صفت تصریح کرد: ما مدعی هستیم که پژوهش باید نهادینه شود اما این امر چگونه محقق شود وقتی به یک محقق یا عضو انجمن هیئت علمی اعتباری تعلق نگیرد و یا هزینه های تحقیق آن پرداخت نشود.

رئیس پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بر همین اساس با توجه به نشستی که با معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزیر داشتیم، عنوان کردند که قرار است مبالغی اختصاص یابد، منتهی با توجه به دلایلی که از سوی پژوهشگاه عنوان شد و درخواست افزایش بودجه را داشت، دو میلیارد و 800 میلیون تومان هم به این اعتبارات اضافه شد که با این رقم اعتبارات پژوهشی برخی از استانها به بیش از دو برابر سال قبل رسید.

کد مطلب 1029232

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها