"فاصله" در اکران جشنواره‌ موفق بود

کامران قدکچیان به خبرنگار مهر گفت: پخش این فیلم سینمایی را هدایت فیلم برعهده دارد، برنامه ریزی اکران برای نمایش آن در سینماها با هدایت فیلم است که امیدوارم در شرایطی مناسبی باشد.

وی گفت: "فاصله" را در جشنواره فیلم فجر در سینماهای متعدد و اکرانهای مختلف همراه با مخاطب دیدم، خوشبختانه واکنشها مثبت بود و بیشتر تماشاگران از نمایش این فیلم راضی بودند، فیلم این قابلیت را دارد که در اکران عمومی با استقبال مواجه شود البته شرایط و زمان اکران در میزان توجه مردم به یک فیلم بسیار موثر است.

این کارگردان افزود: "فاصله" یک درام اجتماعی و خانوادگی است که سعی کرده‌ام ساختاری جذاب و سینمایی داشته باشد و موضوع آن با شرایط جامعه همخوانی داشته باشد. واکنش های مثبت مخاطبان به فیلم این امید را در من به وجود آورد که فیلم می تواند با تماشگر ارتباط برقرار کند.

"فاصله" داستانی اجتماعی درباره روابط زن و شوهرها دارد. فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، الناز شاکردوست، کتانه افشارنژاد و باران زمانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را قربان‌ محمدپور نوشته و کامیار فاروقی مدیر فیلمبرداری، عباس حاجی‌درویش طراح صحنه و لباس، علی علویان صداگذار و مهدی ‌الهیاری چهره‌پرداز این فیلم هستند.

قدکچیان فیلم‌های سینمایی "سوغات فرنگ"، "آواز تهران"، "زخمی"، "بهشت پنهان"، "دیوانه‌وار" و "گردباد" را در کارنامه دارد.