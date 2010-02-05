قلندریان: آژانس عکس مهر پایگاهی برای عکاسان آزاد خواهد بود

غلامرضا قلندریان مدیر مسوول روزنامه قدس در مورد تاسیس آژانس عکس خبری مهر گفت: "ایجاد بانک عکس برای هر کشوری در سطح ملی، منطقه‌ای و ملی از ضروریات است و می‌تواند نقش اسنادی و مرجعی را برای حوزه‌های مختلف به ویژه رسانه‌ها داشته باشد. اساسا رسانه‌های ما با خلاء عکس‌های متنوع، واضح و زنده مواجه هستند. محدودیت‌هایی که برای ورود عکاسان به حوزه‌های مختلف وجود دارد باعث شده تا مدیران مسئول رسانه‌ها و مطبوعات بیشتر از عکسهای آرشیوی استفاده کنند که همین عامل به عکسهای موجود در رسانه‌ها ضربه می‌زند.

وی در مورد خلاء ناشی از نبود چنین آژانسی گفت: گاهی اوقات عکسهایی که از آرشیوها استفاده می شوند گویای وضعیت فعلی نیستند و وجود بانک عکس کمک می کند تا این مشکلات رفع شود بنابراین اقدام خبرگزاری مهر در تاسیس یک آژانس عکس خبری می‌تواند پاسخگوی نیاز رسانه‌های داخلی باشد.

قلندریان همچنین آژانس عکس خبری مهر را چند منظوره توصیف کرد و گفت: این آژانس کارکرد چند منظوره خواهد داشت. در درجه اول یک پایگاه و جایگاهی برای عکاسان می شود تا با حفظ اصول عکاسی بتوانند زمینه‌ای پیدا کنند که آثارشان را عرضه کرده و به فروش برسانند. دومین ویژگی این آژانس احقاق حق مالکیت عکاسان است. حق مالکیت موضوعی مهم در رسانه‌های ما است. متاسفانه ما گاهی شاهد سرقت کار عکاسان هستیم اما با تاسیس آژانس عکس خبری مهر می توان امیدوار بود حق مالکیت معنوی به نحو کامل رعایت و یک نوع انبساط خاطر برای عکاسان بوجود بیاید.

وی درباره دیگر جنبه‌های این آژانس گفت: این آژانس می‌تواند به یک بانک غنی عکاسی در حوزه‌های مختلف تبدیل شود تا دغدعه رسانه‌ها را در این زمینه رفع کند. جنبه دیگر تاسیس آژانس عکس خبری مهر هم این است که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از نمایشگاهها و مسابقات بین المللی شرکت می کند که متاسفانه با کمبود عکس در این مورد مواجه هستیم. این آژانس چنین موضوعی را می تواند تحت پوشش خود قرار ‌دهد.

مدیر مسئول روزنامه قدس خواستار رعایت نکاتی از سوی آژانس عکس خبری مهر شد و گفت: اگر می‌خواهیم این آژانس موفق شود و در عرصه بین المللی جایگاهی کسب کند باید در حوزه گزینش، سفارش و انتخاب عکس خط قرمز نداشته باشیم تا فضا برای عکاسان ایجاد شود. یکی از المان‌های آژانس‌های مطرح عکس، استفاده از لحظات ناب است. پس باید این لحظات ناب را ثبت کرد.

قلندریان ادامه داد: باید از گروه حرفه‌ای برای گزینش و مجموعه سازی عکس‌ها استفاده شود. امروز هنرمندان دارای سلیقه های مختلف هستند. باید آنها را در یک اتاق فکر جمع کرد و نظرات آنها را جویا شد تا این آژانس بتواند به بهترین وجه عمل کند.

این فعال رسانه‌ای اختصاص اعتباری مناسب برای ادامه حیات آژانس عکس خبری مهر را ضروری دانست و گفت: باید اعتبار قابل توجهی برای راه اندازی و فعالیت آژانس درنظر گرفت تا این گونه نباشد که در ابتدا یک خیزش موفق داشته باشد و در ادامه راه با افت مواجه شود.