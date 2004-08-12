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۲۲ مرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۲۰

آيت الله سيستاني نيازي به عمل جراحي ندارد

دفتر آيت الله سيستاني از مراجع شيعيان عراق با صدور بيانيه اي اعلام كرد: تيم پزشكان معالج آيت الله سيستاني در لندن تاكيد كردند وي نيازي به عمل جراحي ندارند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دراين بيانيه آمده است: طي روزهاي گذشته پاره اي معاينات پزشكي ويژه قلب و شريانها برروي آيت الله سيستاني صورت گرفته است.

نماينده آيت الله سيستاني در لندن پيش از اين  در گفتگويي با خبرگزاري"مهر" ضمن رضايت بخش خواندن حال عمومي آيت الله سيستاني، از بازگشت وي به نجف در دو تا سه هفته آينده خبرداده بود. 

سيد مرتضي كشميري ادامه داد: آيت الله سيستاني همچنان تحت نظر پزشكان قرار دارد و بررسي هاي پزشكي نتايج اوليه را نشان داد كه نيازي به اجراي عمل جراحي قلب بر ايشان وجود ندارد.

يادآورمي شود آيت الله سيستاني روز 16 ماه جاري براي عارضه قلبي ازعراق به بيروت و از آنجا به لندن منتقل شد. 

کد مطلب 102928

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