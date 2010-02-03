تحت تاثیر فیلمهای ماهواره ای در اغتشاشات شرکت کردم

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان در دادگاه رسیدگی به اتهامات 14 نفر از متهمان حوادث عاشورا که صبح چهارشنبه برگزار شد اتهامات متهم پرونده پنجم آشوبهای حوادث روز عاشورا را اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقامات ارشد نظام و شرب خمر و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره عنوان کرد و متهم پرونده پنجم در دفاعیات خود گفت: در تجمعات میدان انقلاب، فردوسی و مسجد قبا و همچنین جماران شرکت کردم و پس از آن دیگر در تجمعی شرکت نکردم.

وی گفت:‌ تحت تاثیر جنبش سبز قرار گرفتم و احساس می کردم کاری که می کنم درست است و می خواهم به مملکتم خدمت کنم و فکر نمی کردم که کارم اشتباه باشد اما حالا متوجه شدم که اقدامات من به نفع مملکت نبوده است.

وی در مورد آشنایی خود با یکی از دیپلماتهای آلمانی نیز گفت: دو سال پیش با یکی از دیپلماتهای آلمان آشنا شدم و در جشنهای آنان شرکت می کردم اما هدف من فقط یک دوستی عادی بود و منظور دیگری نداشتم و فقط از آنان یک دستبند سبز که بر روی آن نوشته شده بود" من ندا هستم " دریافت کردم.

وی از مقام معظم رهبری و مردم تقاضای عفو و بخشش کرد و گفت: از زمانی که دستگیر شده ام متوجه اشتباهات خود شده ام و امیدوارم مورد عفو و بخشش مقام معظم رهبری قرار گیرم.

پس از آن قاضی صلواتی از متهم پرسید با چه هدف در تجمعات بعد از انتخابات شرکت کرده است و متهم در پاسخ گفت: با وجود اینکه در انگلستان به دنیا آمده ام اما ایران را دوست دارم و احساس می کردم شرکت من در تجمعات کار درستی است و خدمت به مردم است.

قاضی صلواتی بار دیگر از او سئوال کرد که آیا از دیپلماتهای آلمانی برای شرکت در تجمعات رهنمودی دریافت می کرده که متهم در پاسخ گفت: چنین چیزی درست نیست و ارتباط من با آنان فقط یک دوستی عادی بود و هدفی از این امر نداشتم.

قاضی صلواتی همچنین در مورد ارسال ایمیل به پلیس فدرال آلمان و 40 پیامک در شب عاشورا سئوال کرد و متهم پرونده پنجم آشوبهای روز عاشورا در پاسخ گفت: فکر نکرده این کار را کردم و ناخواسته پیامکها را ارسال کردم اما خودم در تجمعات شرکت نکردم.

متهم پرونده پنجم همچنین در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه چرا در پارتیهای آنچنانی دیپلماتها شرکت می کرده که در پاسخ گفت: آن لحظه متوجه نبودم که چه می کنم و پشیمان هستم.

پس از آن وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و در مورد اتهامات متوجه موکل خود گفت: متهم بارها اظهار نموده که در تجمعات شعار توهین آمیز نداده، کشور خود را دوست دارد و احساس می کرده که می خواسته به کشور خود خدمت کند و باید گفت مرتکب اشتباه شده لذا هر اشتباهی جرم نیست.

وکیل مدافع متهم همچنین در مورد اتهام شرب خمر و تجهیزات دریافت از ماهواره که متوجه موکلش بود نیز خاطرنشان کرد: متهم در پرونده یک بار اقرار کرده است که چند سال قبل به اصرار خاله اش به خاطر امتحان شرب خمر نموده و همچنین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره نیز باید گفت مسئولیت نگهداری از این تجهیزات به عهده تهیه کننده و خانواده آن است بنابراین کیفرخواست متهم به نظر من با موازین قانونی انطباق ندارد.

وی در پایان از ریاست دادگاه خواست ضمن توجه به دفاعیاتش و جوان بودن متهم و اینکه فاقد سابقه کیفری است مورد رافت اسلامی قرار گیرد.

پس از آن بار دیگر متهم در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاعیات خود گفت: تغییر کرده ام و از کارهای خودت پشیمان هستم و از مقام معظم رهبری می خواهم که من را ببخشد و فرصت دوباره ای به من دهد.