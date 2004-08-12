شركتهاي اسراييلي با اسامي جعلي درعراق فعاليت مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين منابع به روزنامه اماراتي البيان گفتند : شركت هاي اسرائيلي پس از پنهان كاري مجدد در صدور كالاهاي خود به عراق و نيزجعل منبع صدوركالا به ساير كشورها همچنان به فعاليت هاي خود در خصوص صدوركالا به عراق ادامه مي دهند.

به گفته منابع ديپلماتيك عرب، ازجمله شركت هاي صادر كننده كالا به عراق ، شركت صادركننده اتوبوس هاي قديمي "دان"، شركت صادره كننده جليقه هاي ضد گلوله" ربينتكس"، شركت صادره كننده درهاي محكم "شريونيت حوسيم" ، شركت صادركننده در " عيتس كرميئيل " ، شركت روغنها " طمبور" شركت صادره كننده آب جوو مشروبات الكلي" ثميون" است .

علاوه براين شركت توليد كننده آب معدني" تامي"، شركت توليد كننده سيم خاردار"ترليدور"، شركت توليد كننده مواد خوراكي "تنورغاز"، شركت توليد كننده قطعات تلفن " غايه كوم " ، شركت توليد كننده لوازم الكتروني "سكال "، شركت توليد كننده وسائل آبياري "تعان دان "، شركت توليد كننده مواد سوختي "سونول" شركت توليد كننده منسوجات و پارچه "دلتا" ازجمله شركتهايي هستند كه درعراق فعاليت مي كنند .

از سوي ديگر منابع ارشد ديپلماتيك عرب از بروز اختلافات ميان ايران وتركيه درخصوص حضورگسترده اسراييل دركردستان عراق خبر دادند.

تهران به آنكارا اطلاع داده است كه اطلاعاتي درمورد اقدام اسراييل درخصوص دراختيار گذاشتن سلاح به شبه نظاميان كرد دردست دارد و اين امر مي تواند بر وضعيت كردهاي تركيه، ايران و سوريه تاثير بگذارد .

همچنين فعاليت هاي اسراييل در مناطق كردنشين موجب نگراني بيش از حد سوريه و ايران شده است واين موضوع محور اصلي مذاكرات بشار اسد رئيس جمهوري سوريه با مقامات ايراني به هنگام سفر اخيرش به تهران بود .

اين منابع گفتند : آنكارا از اسراييل درخصوص تضمين سلامت مرزهاي تركيه اطمينان گرفته است اما تهران تركيه را به چشم پوشي از فعاليت هاي اسراييل در مناطق كرد نشين متهم مي كند .