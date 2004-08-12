مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

مقام معظم رهبري: قطعا امت اسلامي و ملت عراق از جنايت هاي اخير نخواهند گذشت

خبرنگار ايرنا درعراق ربوده شد

خاتمي: تلاش مي كنيم پرونده ايران به شوراي امنيت نرود

آزمايش جديد موشك شهاب 3

آفرينش:

رهبر انقلاب: بزرگترين عرصه تقابل در دنياي كنوني چالش فكري است

تاريخ اعلام اسامي پذيرفته شدگان ارشد گروه علوم پزشكي

خاتمي: هنوز غني سازي اورانيوم را آغاز نكرده ايم

ابرار:

جوابي كه رييس جمهوري به سوال "ابرار" داد؛ خاتمي: مردم نيايند، خارجي ها مي آيند

توصيه ابطحي به نامزدهاي رياست جمهوري؛ توقع زيادي نداشته باشيد

هاشمي شاهرودي : با اين قوانين نمي توان جلوي فساد اقتصادي را گرفت



اعتماد:

رهبر انقلاب: امروز تفكراسلامي درمقابل تفكر مادي ليبرال دموكراسي قرار گرفته است

فوريت طرح بازنشستگي پيش از موعد بيمه شدگان تامين اجتماعي تصويب شد

خاتمي: اگر پرونده ايران به شوراي امنيت ارسال شود؛ بايد آماده پرداخت هزينه باشيم



ايران:

مقام معظم رهبري در ديدار وزيرارشاد و رايزنان فرهنگي ايران: امت اسلامي و ملت عراق از جنايت آمريكا نخواهند گذشت

رييس جمهوري درجمع خبرنگاران: دولت با قاطعيت به وظايف خود عمل مي كند

بازي هاي المپيك 2004 آتن فردا آغاز مي شود

از مسجد روستاي نگل كردستان؛ قديمي ترين قرآن خطي كشور به سرقت رفت

ابتكار:

مقام معظم رهبري با اشاره به تقابل اسلام و ليبرال دموكراسي: سياه ترين جنايت بشري در نجف در حال وقوع است

رييس جمهور درگفتگو با خبرنگاران: بايد هزينه ارجاع پرونده را بپردازيم

رييس شوراي شهر: شهردار حكم قضايي تعطيلي نمايشگاه را ارايه كند

اقتصاد پويا:

شاهرودي: با اين قوانين نمي توان با مفاسد اقتصادي مبارزه كرد

رييس بازرسي كل كشور: كاري مي كنيم كه مفسدان اقتصادي احساس ناامني كنند

قيمت نفت ايران 57/36 دلار شد

توسعه:

فن آوري هسته اي؛ خاتمي: نمي گذريم و هزينه مي دهيم

درصورت تصويب مجلس هفتم؛ تابعيت دوم براي ايرانيان قانوني مي شود

وزيرنفت: مگر ما فقط حقوق ميليوني مي دهيم؟

جام جم:

رهبرمعظم انقلاب در ديدار رايزنان فرهنگي: آمريكا از مردم عراق پاسخ سختي خواهد گرفت

پس از بمباران شهرمقدس شيعيان جهان توسط هواپيماهاي آمريكايي صورت مي گيرد: حكومت نظامي درنجف

درصورت ممانعت از بهره برداري از فناوري صلح آميز هسته اي و براي پرداخت هزينه هاي اين حق ؛ رييس جمهوري: ملت ايران آماده باشد



جمهوري اسلامي:

رهبر انقلاب: جنايات آمريكا در عراق بي پاسخ نخواهد ماند

رييس جمهور: از حق مسلم خود در فناوري هسته اي كوتاه نخواهيم آمد

روزجمعه درمصلاهاي سراسركشور برگزار مي شود: راهپيمايي سراسري ملت ايران در اعتراض به تجاوز گستاخانه آمريكا به نجف

جوان:

رهبر فرزانه انقلاب: آمريكا با شعار دموكراسي سياه ترين جنايت بشري را در نجف رقم مي زند

امروز از جوانان برگزيده كشور تقدير مي شود

فرمانده كل سپاه : اگر اسراييل ديوانگي كند استخوان هايش را در هم مي شكنيم

جهان اقتصاد:

رهبر انقلاب: امت اسلامي و ملت عراق از جنايات اخير نخواهند گذشت

در صورت تصويب مجلس؛ كارگران با 25سال سابقه بازنشسته مي شوند

معاون مطبوعاتي ارشاد: شجاعت خبرنگار حصارها را در هم مي كوبد



جهان صنعت:

مقام معظم رهبري: قطعا امت اسلامي و ملت عراق از جنايت اخير نخواهند گذشت

رييس جمهوري: تصميم گيري درباره نمايشگاه يك مساله كوچك شهري نيست

اعلام آمادگي براي تامين نفت ژاپن: ليبي مي خواهد مشتري ايران را بدزدد



حمايت:

مقام معظم رهبري: قطعا امت اسلامي و ملت عراق از جنايات اخير نخواهند گذشت

رييس جديد سازمان بازرسي: بايد به گونه اي عمل كنيم كه هيچ كس از نظارت مستثني نشود

نشست مشترك رييس سازمان زندان ها با اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي

حيات نو:

خاتمي: آمريكا بايد كليد مذاكره را بچرخاند

وزيراطلاعات: "ترك سل" و" تاو" مشكل امنيتي ندارند

بازرسان آژانس اعلام كردند: اورانيومي داخل ايران غني نشده است

خراسان:

رهبر معظم انقلاب: امت اسلام از جنايات آمريكا در نجف نخواهد گذشت

براساس گزارش بازرسان آژانس؛ منشاء اورانيوم يافت شده در ايران پاكستاني و روسي است

قاضي پرونده اعلام كرد: 12 تن از مسوولان راه آهن خراسان روانه زندان شدند

خبر:

رهبر معظم انقلاب در ديدار وزير ارشاد و رايزنان فرهنگي ايران: مردم عراق پاسخ سختي به جنايات آمريكا خواهند داد

آزمايش جديدترين نمونه موشك شهاب 3

مسايل هسته اي ، عراق، انتخابات، نمايشگاه و فرودگاه امام؛ پنج موضوع مورد بحث خبرنگاران با خاتمي



دنياي اقتصاد:

رييس جمهور: تصميم گيري براي نمايشگاه يك مساله كوچك شهري نيست

واكنش خاتمي به تعطيلي نمايشگاه

وزير اطلاعات: شركت هاي "ترك سل" و "تاو" مشكل امنيتي ندارند

تبليغات اقتصادي دموكرات ها عليه بوش



رسالت:

مقام معظم رهبري در ديدار شوراي عالي و مديران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي: امت اسلام پاسخي سخت به آمريكا خواهد داد

فرمانده كل سپاه: در صورت حمله اسراييل همچون پتكي بر سر آنها فرود مي آييم

در گفتگو با خبرنگاران مطرح شد؛ خاتمي: به حسن نيت شهرداري و شوراي شهر تهران ايمان دارم

شرق:

مقام معظم رهبري: مردم عراق پاسخ سختي به آمريكا خواهند داد

درصورت رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت؛ خاتمي: بايد آماده پرداخت هزينه باشيم

اطلاع رساني پس از 3 روز؛ كارمندان ايرنا در بغداد بازداشت شدند



صداي عدالت:

خاتمي ، درخصوص برقراري رابطه تهران و واشنگتن: آمريكا بايد كليد مذاكره را بچرخاند

درگيري شيعيان و نيروهاي خارجي در چند شهرعراق؛ نجف همچنان ناامن است

86 درصد جوانان به ايراني بودن افتخار مي كنند

صبح اقتصاد:

پاسخ هاي خاتمي به مسائل هسته اي نمايشگاه بين المللي، فرودگاه امام و انتخابات رياست جمهوري

زنگنه: مذاكره براي صدور گاز ايران به تركيه ادامه دارد

فرودگاه امام نشست كرد!

فرهنگ آشتي:

شركت هاي در حال واگذاري بحران زده هستند

بگذاريد در بحران سازي اول شويم

پليس عراق خبرنگاران ايراني را دستگير كرد

قدس:

رهبر معظم انقلاب با اشاره به جنايات آمريكا تصريح كردند؛ سلطه استبداد سياه در جهان

با اشاره به تاكيد ايران بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي؛ خاتمي: گوش غرب بدهكار نيست

12 متهم انفجار قطار به دادگاه رفتند

كارو كارگر:

در ديدار وزير ارشاد و رايزنان فرهنگي ايران؛ رهبر انقلاب: امروز به نام ليبرال دموكراسي سياه ترين جنايت هاي بشري در عراق رخ مي دهد

خاتمي در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي: براي دستيابي به فناوري هسته اي از كسي اجازه نمي گيريم

در اعترض به خصوصي سازي بانكها و بيمه ها؛ نجفي علمي: تفويض تصدي امور كشور به بخش خصوصي حق حاكميت را از دولت مي گيرد

مردم سالاري:

قطعا امت اسلامي و ملت عراق از جنايات اخير نخواهند گذشت

واريز مبلغ 22 ميليون تومان به حساب برخي از نمايندگان

ديپلماسي كور در عراق

همبستگي:

مقام رهبري با اشاره به حضور آمريكا در عراق: سياه ترين جنايت ها را با نام ليبرال دموكراسي مرتكب مي شوند

در صورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت؛ خاتمي: ملت بايد آماده پرداخت هزينه ها باشد

عصر دوشنبه توسط پليس عراق؛ كاركنان دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در بغداد بازداشت شدند

همشهري:

مقام معظم رهبري: امت اسلامي و ملت عراق از جنايتهاي اخير آمريكا نخواهند گذشت

نجف درخطر است؛ آمريكا براي حمله نهايي آماده مي شود

رييس جمهور : مصمم به دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي هستيم



هموطن سلام:

رهبر انقلاب: بزرگترين عرصه تقابل دنياي كنوني چالش فكري، فرهنگي و سياسي است

خبرنگار و كاركنان خبرگزاري ايرنا در عراق ربوده شدند

فرودگاه افتتاح نشده تهران نشست كرد

گزارش ويژه روزنامه "هموطن": افزايش زنان جوياي كار و كمبود فرصت هاي شغلي

هدف و اقتصاد:

رييس جمهور: با برگزاري نمايشگاههاي تخصصي ؛ نمايشگاه بين المللي تهران بسته نمي شود

خوش چهره : استيضاح وزير جهاد كشاورزي جدي نيست

"جيلي" دو هفته ديگر وارد كشور مي شود