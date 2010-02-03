گیلان بیشترین ورزشکاران سازمان یافته کشور را دارد

محمد فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توانمندی ورزشی در این استان به حدی است که اگر حمایت کننده های قوی مالی فراهم شود، گوی سبقت را از مدعیان در اغلب رشته های ورزشی خواهد ربود.

وی ادامه داد: در تایید این توانمندی کسب سه مدال طلا از شش مدال ایران در رقابتهای کاراته آسیا، چهار مدال طلا، دو نقره و چهار برنز در قایقرانی آسیا، عنوان نایب قهرمانی جهان در کشتی و سه مدال طلا در وزنه برداری آسیا در نیمه اول مهرماه سال جاری نشان می دهد که گیلان بیش از این نیازمند توجه است.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ورزشکاران دلاور گیلانی 114 مدال از میادین بین المللی بدست آورده اند که از این تعداد 56 مدال آسیایی، 22 مدال جهانی و 36 مدال بین المللی بوده است.

وی گفت: محصول تلاش ورزشکاران سرافراز گیلانی از رقابتهای کشوری 501 مدال شامل 177طلا، 165 نقره و 159 برنزه بوده است.

فولادی اظهار داشت: در این مدت 462 ورزشکار نیز به اردوهای تیمهای ملی دعوت شده که از این نفرات 132 نفر زن و 80 نفر مرد بوده اند.

وی عنوان کرد: از استان گیلان اکنون چهار هزار و 982 مربی، دو هزار و 420 داور در سطوح کشوری و بین المللی فعالیت دارند.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان ادامه داد: تعداد ورزشکاران سازمان یافته ( تحت پوشش بیمه ورزشی ) استان گیلان اکنون 108 هزار و 304 نفر شامل 73 هزار و 716 مرد و 34 هزار و 588 زن است.

وی افزود: سال گذشته با توجه به کاهش شدید اعتبارات ورزشی، گیلانی ها با تحت پوشش قرار دادن 111هزار و 163 ورزشکار، هزار و 105 مدال طلا و نقره و برنز از رقابتهای مختلف کشوری بدست آوردند.

فولادی بیان داشت: در همین مدت دلاورمردان و زنان گیلانی از میادین آسیایی، جهانی و بین المللی نیز 200 مدال رنگارنگ کسب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: به رغم توسعه روزافزون ساخت ابنیه های ورزشی در دولت نهم هنوز سرانه فضاهای ورزشی گیلان از 25 صدم درصد فراتر نرفته است.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان ادامه داد: دولت عدالت محور در جهت تقسیم اعتبارات همسو با ارتقای عملکرد ورزشی استانها دقت نظر لازمه را اعمال کند زیرا توجه به ورزش گیلان مترادف با به اهتزار در آمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی است.

وی یادآور شد: از سال 84 تا 87 ، 72 پروژه ورزشی شامل 31 زمین و 41 سالن ورزشی در سطح استان گیلان به بهره برداری رسیده است.