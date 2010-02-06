پروژه های آب و فاضلاب گیلان پیشرفت قابل قبولی دارد

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه اصلاح و توسعه شبکه آب در شهرهای رشت و انزلی افزود: مشاوران این پروژه ایراناب و