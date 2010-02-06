پروژه های آب و فاضلاب گیلان پیشرفت قابل قبولی دارد

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام گزارش عملکرد و پیشرفت پروژه اصلاح و توسعه شبکه آب در شهرهای رشت و انزلی افزود: مشاوران این پروژه ایراناب وSNC هستند که هزینه اجرای آن از محل اعتبارات بانک جهانی تأمین می شود.
وی با اعلام اینکه این پروژه در رشت در زونهایA1 تا A9 و رینگ دور شهر انجام می شود، اظهارداشت: در حال حاضر 160 هزار و 626 متر توسعه و 267 هزار و 825 متر اصلاح با لوله های پلی اتیلن و چدن به طور میانگین با اقطار 110، 160، 200 میلیمتر به طول 428 هزار و 451 متر توسط شرکتهای پرساپی، آباد سازان طوس، ارغوان پی، چکاد جنوب، جنگ صنعت و سایر شرکتها بعنوان پیمانکار انجام شده است.
شرکت آبفای گیلان بیان کرد: در انزلی اصلاح و توسعه شبکه آب در زون هایA1 تا AW4 و خط اصلی شهر انجام می شود که 88 هزار و 582 متر توسعه و 112 هزار و 426 متر اصلاح نیز با لوله های پلی اتیلن به طول 201 هزار و هشت متر توسط شرکتهای تک بام شمال، آبسار، گیل فراز سازه و سایرشرکتها انجام شده است.
وی ادامه داد: پروژه ها و طرحهای دردست اقدام شبکه توزیع آب شهر رشت از 200 کیلومتر اصلاح، 40.149 کیلومتر انجام شده و در بخش توسعه از 150 کیلومتر، 55.743 کیلومترانجام شده که اصلاح شبکه 20.07 درصد و توسعه شبکه 37.16 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
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