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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۴

در دهه فجر؛

75 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی گیلان واگذار می شود

75 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی گیلان واگذار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان گیلان از واگذاری 75 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی استان به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب و همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: این تعداد منزل مددجوی که در 16 شهرستان استان ساخته شده در مجموع 9 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: بخشی از هزینه این پروژهها توسط بهزیستی و بخشی دیگر از طریق مشارکت مردم نیکوکار و همچنین خود مدد جویان تأمین شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اعلام اینکه این واحد ها در مساحتهای 35 متر مربع تا 52 مترمربع ساخته شده است، افزود: با ساخت و واگذاری این 75 واحد از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع خانه های ساخته شده برای مدد جویان به 160 واحد مسکونی می رسد.

وی همچنین از آغاز بکار دفتر بسیج دانشجویی مرکز علمی و کاربردی بهزیستی استان در دهه فجراشاره کرد و گفت: این مرکز در سال 1387 با توجه به ظرفیتهای که در استان بود، افتتاح و اکنون از موفق ترین مراکز علمی و کاربردی بهزیستی در سطح کشور است.

کوچکی نژاد افزود: دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی گیلان هم اکنون در چهار رشته با 318 دانشجو بصورت پودمانی در رشته های اصلاح و تربیت و سایر رشته ها در حال فعالیت است.

وی یاد آورشد: این مرکز طی ترم جاری در شش رشته مدد کاری، تربیت مربی مراکز معلولان ذهنی، استثنایی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشجو می پذیرد.
کد مطلب 1029347

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