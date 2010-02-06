شیشه خطرناکترین مخدر رایج در ایران است

سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مخدر به دلیل نوع تاثیری که بر فیزیولوژی فرد مصرف کننده می گذارد خطرناک و تاثیر آن بسیار بالا است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: در این بین به ویژه نوع تزریقی آمفتامینها بیش از دیگر انواع برای مصرف کننده آن خطرآفرین است.

بر اساس شواهد و قرائن موجود قیمت این ماده که به گفته کارشناسان مخدری گران قیمت و مخرب محسوب می شود در یک سال اخیر از 120 میلیون تومان برای هر کیلو به 25 میلیون برای هر کیلو کاهش یافته است که این مسئله ناشی از بالارفتن میزان مصرف این ماده مخدر خطرناک است.

بر اساس آمارهایی که مراکز درمانی و ترک اعتیاد ارائه می دهند میزان مصرف کنندگان این ماده مخدر افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند مواد مخدری مانند تریاک و هروئین مصرف کننده را منزوی و درون گرا می کند اما مواد مخدر صنعتی جدید مانند شیشه به دلیل محرک بودن، بر فرد تاثیراتی می گذارد که موجب واکنشهای عجیب و غریب و خطرناک آنها نسبت به محیط و اطرافیان خود می شود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه شیشه بازار مصرف قرصهای اکستازی را در اختیار گرفته است، افزود: البته این به معنای این نیست که مصرف اکستازی کاملأ از بین رفته و خطر آن رفع شده است، بلکه این قرصها هنوز هم بخشی از بازار مصرف مواد مخدر را در اختیار دارند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به آمارهای جهانی مصرف کنندگان اکستازی تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار 15 میلیون نفر در دنیا مصرف کننده اکستازی هستند و آمارهای سال 86 نشان می داد در ایران نیز چهار درصد مصرف کنندگان مواد به این قرصها اعتیاد دارند.