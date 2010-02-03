بهره برداری از 11 طرح صنعتی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین این طرح ها افزود: بهره برداری از کارخانه های گچ ساختمانی، پانل ساختمانی با فوم پلی استایرن، بتون آماده، کربنات کلسیم، کانکس pvc در این دهه صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: جهت بهره برداری از این تعداد طرح صنعتی اعتباری بالغ بر 283میلیارد ریال از طریق بخش خصوصی و مشارکت دولت صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 440 نفر فراهم خواهد شد.

مرحمتی گفت: به برکت انقلاب اسلامی استان بوشهر در بخش صنعت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون استان بوشهر در بخش صنایع نفت و گاز از استان های برتر کشور و قلب تپنده این صنعت در کشور شناخته می شود.