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۱۴ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

همزمان با دهه فجر؛

بهره برداری از 11 طرح صنعتی در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی بهره برداری و افتتاح از 11 طرح صنعتی در استان بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم نمادین این طرح ها افزود: بهره برداری از کارخانه های گچ ساختمانی، پانل ساختمانی با فوم پلی استایرن، بتون آماده، کربنات کلسیم، کانکسpvc در این دهه صورت خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: جهت بهره برداری از این تعداد طرح صنعتی اعتباری بالغ بر 283میلیارد ریال از طریق بخش خصوصی و مشارکت دولت صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 440 نفر فراهم خواهد شد.

مرحمتی گفت: به برکت انقلاب اسلامی استان بوشهر در بخش صنعت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون استان بوشهر در بخش صنایع نفت و گاز از استان های برتر کشور و قلب تپنده این صنعت در کشور شناخته می شود.

کد مطلب 1029399

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