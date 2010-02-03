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۱۴ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

به مناسبت دهه فجر؛

هفت پروژه عمرانی در مشهد به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی هفت پروژه عمرانی، فرهنگی و آموزشی را با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال در شهرستان طرقبه و شاندیز افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد غفاری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه روستای چاهشک افزود: انقلاب اسلامی در هیچ کجای دنیا بدون نام امام شناخته شده نیست.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: امام خمینی (ره) ملتی فراموش شده در تاریخ را زنده کرد به طوری که هم اکنون پس از 31 سال، نام ملت ایران در همه زمینه ها بر تارک افتخار می درخشد.

غفاری انقلاب ایران را نقطه آغاز حرکت جهانی امام عصر (عج) عنوان کرد و افزود: هم اکنون ما در استانی هستیم که به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا (ع)، شروع حرکت انقلاب اسلامی از این استان صورت گرفته است.  

وی با اشاره به افتتاح یک هزار و 401 پروژه ملی و استانی به ارزش بیش از هشت هزار و 217 میلیارد ریال در دهه فجر امسال در استان اظهار داشت: به رغم مشکلات چند ماه گذشته در کشور، تمامی طرح های عمرانی و فرهنگی استان به شکل مطلوب انجام شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی همچنین با حضور در مصلی شهر شاندیز از نخبگان علمی، دانشگاهی این شهرستان تقدیر بعمل آورد.

کد مطلب 1029463

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