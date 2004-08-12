به گزارش خبرنگار مهر در قم، يكي از اعضاي شوراي هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي قم اعلام كرد : مردم قم در اعتراض به جنايات اخير اشغالگران عراق، روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه راهپيمايي خواهند كرد.



وي به خبرنگار مهر در قم گفت : با توجه به حجم وسيع جنايات اشغالگران در شهرهاي نجف و نقاط ديگر شيعه نشين عراق كه سكوت مرگبار كشورهاي مسلمان را به همراه داشته است، مردم قم پس از اقامه نماز جمعه در يك راهپيمايي با شكوه در مسير مصلي تا حرم مطهر شركت و مراتب انزجار و نگراني خود را از ادامه اين جنايات اعلام خواهد كرد.



وي افزود: با توجه به اينكه قداست و حرمت اماكن مقدسه و متبركه شكسته شده و هنوز اين بي حرمتي‌ها ادامه دارد، مردم قم از مسؤولان عالي كشور خصوصاً دستگاه ديپلماسي ايران خواهند خواست از اين سكوت مرگبار خارج شده و اقدامات مورد نياز در جلوگيري از ادامه اين جنايات‌ها را از طريق رايزني با كشورهاي مسلمان انجام دهند.

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