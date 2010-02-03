50 درصد کود شیمیایی مصرفی تا پایان برنامه پنجم کاهش می یابد

عباس رجایی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دنبال این امر، استفاده از کودهای زیستی و بیولوژیک در کشاورزی کشور افزایش می یابد که این امر بسیار مطلوب است.

وی ادامه داد: افزایش استفاده از سمهای بیولوژیک در کشاورزی کشور آثار بسیار مطلوبی به دنبال دارد و به تحقق اهداف بخش کشاورزی کمک شایانی می کند.

این مسئول بیان کرد: استفاده از کودهای بیولوژیک و زیستی کمک می کند محصولات کشاورزی سالمتری به دست مصرف کنندگان برسد که لازم است به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

رجایی خاطرنشان کرد: کود و سمهای بیولوژیک بهترین جایگزین برای کود و سمهای شیمیایی است و لازم است آگاهی های کافی در این خصوص به دست اندرکاران بخش کشاورزی داده شود.

وی اضافه کرد: کشاورزان در این زمینه بسیار تعیین کننده هستند و اگر آموزشهای لازم و کافی را در زمینه مزایای استفاده از کود و سم بیولوژیک فرابگیرند، مصرف این محصولات در کشاورزی کشور رشد چشمگیری خواهد داشت.