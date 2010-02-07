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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

باشگاه استقلال اعلام کرد:

نام عنایتی و روانخواه از فهرست آسیایی آبی پوشان خارج شد

نام عنایتی و روانخواه از فهرست آسیایی آبی پوشان خارج شد

باشگاه استقلال اعلام کرد نام غلامرضا عنایتی و امید روانخواه از فهرست تیم فوتبال این باشگاه برای حضور در فصل 2010 لیگ قهرمانان آسیا خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خبری که در سایت باشگاه استقلال منتشر شده، آمده است: "با توجه به مصدومیت امید روانخواه و جدایی غلامرضاعنایتی نام این دو بازیکن از فهرست آسیایی استقلال خارج شد".

باشگاه استقلال طی نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا خروج نام این دو بازیکن را به دپارتمان مسابقات این کنفدراسیون ابلاغ کرد. به این ترتیب در فهرست استقلال در لیگ قهرمانان نام 26 بازیکن ثبت شده است که می‌توانند در مرحله گروهی مسابقات آبی‌پوشان را همراهی کنند.

استقلال در نخستین مسابقه خود در لیگ قهرمانان روز سه‌شنبه چهارم اسفندماه سالجاری به مصاف الاهلی جده خواهد رفت.

کد مطلب 1029543

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