اختصاص 255 میلیارد ریال به استان مرکزی برای احیای بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید کیان پورعصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: از این میزان 85 میلیارد ریال توسط وزارت مسکن و شهرسازی، 85 میلیارد ریال استانداری مرکزی و 85 میلیارد ریال را توسط شهرداریهای استان تامین خواهد شد.

وی ببان کرد: 172 هکتار از بافتهای فرسوده در شهر اراک قرار دارد و تاکنون وزارت مسکن و شهرسازی، 20 میلیارد ریال به این امر اختصاص داده که این مهم به شهرداری های اراک و خمین ابلاغ شده است.

کیانپوردر خصوص مسکن مهر نیز گفت: 10 هزار و 700 واحد مسکن مهر در قالب تعاونی ها و گروه های چند نفره ساماندهی شده اند که از این تعداد، حدود 9 هزار واحد، تسهیلات 10 میلیون ریالی آماده سازی زمین را دریافت کرده و افراد باقی مانده نیز متقاضیانی هستند که پیگیری نکرده اند.

وی اضافه کرد: هشت هزار و 900 واحد، موفق به پروانه ساخت از شهرداری ها شده و هفت هزار و 500 واحد نیز عملیات پی ریزی و فونداسیون را انجام داده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی هزینه صدور پروانه ساخت مسکن مهر، برای هر متر مربع بدون تخفیف را حداقل 50 و حداکثر 100 هزار ریال اعلام کرد و گفت: دولت 50 درصد این مبلغ را نیز تخفیف می دهد و هزینه آن را به شهرداری ها پرداخت می کند.

کیان پور افزود: پنج هزار و 600 واحد مسکن مهر استان نیز، 30 درصد تسهیلات 150 میلیون ریالی را دریافت کرده و سه هزار واحد عملیات اسکلت و سقف را به پایان رسانده اند وعملیات دو هزار و 400 واحد مسکن مهر در حال پایان است، نازک کاری یکهزار و 250 واحد انجام شده، یکهزار و 650 واحد قسط دوم و 627 واحد نیز قسط سوم و پایانی خود را دریافت کرده اند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری، یکهزار و 441 واحد و تا پایان سال 89، هفت هزار واحد مسکن مهر در این استان به بهره برداری برسد.

وی گفت: این استان از لحاظ مسکن مهر، پیشرفت قابل توجهی داشته و این مهم با همکاری سازنده دستگاه های مربوطه محقق شده است.