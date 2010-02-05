کشت مواد مخدر در سالهای اخیر در افغانستان کاهش نیافته است

فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: در گزارشهای منتشر شده اعلام می شود که کشت و تولید مواد در افغانستان کاهش یافته و تریاک موجود در بازار از مواد انبار شده در انبارها است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: این در حالی است که اگر این ادعاها درست باشد باید در کشفیات ما مقداری تریاک خشک که نشان دهنده کشت سالهای گذشته باشد پیدا شود اما همه کشفیات ما تریاک دارای رطوبت است که نشان دهنده کشت جدید است.

افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک دنیا سالانه بالغ بر 7500 تن از این نوع مواد مخدر روانه بازارهای مصرف می کند که در حدود 3 هزار تن از آن وارد ایران می شود.

فروغی در ادامه گفتگو با مهر با اشاره قیمت مواد مخدر پایه تریاک در بازار مصرف کشور گفت: اگر بخشی از تریاک موجود در بازار از تولیدات سالهای قبل و دپو شده است باید ما شاهد افزایش ارزش افزوده این مواد و در نتیجه بالارفتن قیمتها می بودیم اما بازار مواد مخدر نشان می دهد قیمتها در سالهای اخیر از ثبات برخوردار بوده است.

جانشین مدیرکل اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: با وجود این مسائل به نظر می رسد ادعاهای مطرح شده مبنی بر کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان چندان محکم نیست و سازمان ملل باید ادله های محکمتری برای اثبات ادعاهای خود بیان کند.