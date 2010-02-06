1787 دست لباس در مدارس محروم روستای سیاهکل توزیع شد

مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بمناسبت دهه مبارک فجر از سوی ستاد تغذیه و شیر رایگان سازمان آموزش و پرورش استان گیلان، تعداد هزار و 787 دست شامل کاپشن، مانتو، شلوار، کفش و پیراهن به مدارس محروم روستای شهرستان سیاهکل اختصاص یافت، که این دست لباسها در بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی این اقدام سازمان آموزش و پرورش را که موجبات خوشحالی دانش آموزان بی بضاعت و محروم روستای را فراهم کرد، شایسته تقدیر دانست.

سرپرست مدیریت آموزش و پرورش سیاهکل از توزیع 55 هزار جلد دفتر رایگان بین دانش آموزان روستای در دهه مبارک فجر خبر داد و ادامه داد: با توزیع این تعداد دفتر، سهم هر دانش آموز 18جلد خواهد بود.



وی از شرکت هزار نفری دانش آموزان در مسابقه هفته حمل و نقل خبر داد و افزود: برای تقویت فرهنگ ایمنی و ترافیک، مسابقه ای از سوی اداره کل راه ترابری استان گیلان طراحی شده بود که این سئوالات در سطح مدارس بین دانش توزیع شد و در مدت یک هفته بیش از هزار نفر از دانش آموزان در این مسابقه شرکت کردند.

حسینی با اشاره به اینکه شورای آموزش و پرورش سیاهکل در سطح استان رتبه دوم را کسب کرده است، اظهار داشت: یکی از تجلی گاههای نماد مشارکت در آموزش و پرورش شورا است که ریشه در بتن و متن قرآنی دارد.

وی گفت: فلسفه غایی تشکیل شورا در آموزش و پرورش استفاده از بخش غیر دولتی برای سامان بخشی امور آموزشی، پرورشی و عمرانی است.

سرپرست مدیریت آموزش و پرورش سیاهکل یاد آورشد: در سال گذشته با همدلی اعضای شورای آموزش و پرورش اقدامات مطلوبی با تصویب مصوبات ارزشمند در جلسات شورا صورت گرفت که حاصل آن پویایی بخشیدن و رفع موانع موجود در آموزش و پرورش شهرستان بوده است.