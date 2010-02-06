تمشک طلایی گلستانیها به جشنواره فیلم فجر!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برای اولین بار فیلمهای بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به طور همزمان در دو سینمای هجرت گنبد و عصر جدید گرگان استان گلستان اکران شد.

اگر چه برگزاری و اکران همزمان فیلمهای جشنواره بین المللی فجر در استانها مزایای فراوانی دارد و موجب تمرکز زدایی جشنواره ها می شود ولی جمعی از گلستانیها، سطح این جشنواره را چندان مطلوب و رضایتبخش نداشتند.

به باور این عده، فضای سرد و منفی موجود در فیلمهای جشنواره نوعی یاس و ناامیدی را در مخاطب ایجاد می کند که نشان از توجه نکردن فیلمساز به نیازهای جامعه و مخاطب است.

26 فیلم بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با تهران در گلستان از هفتم بهمن ماه در گلستان به نمایش درآمده است.

علی سعیدی که برخی از فیلمهای این دوره از جشنواره را در سینما هجرت گنبد، تماشا کرده است، به خبرنگار مهر افزود: برگزاری همزمان فیلمهای جشنواره فجر در استان اقدام خوب و ارزشمندی از سوی مسئولان استانی است که باید در سالهای آینده نیز تداوم یابد.

وی اظهار داشت: متاسفانه سطح برگزاری جشنواره نتوانست نظر مخاطب را جلب کند و این نشان می دهد که فیلمسازان از مخاطب فاصله گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعات و سوژه های تکراری فیلمها از دیگر مسائلی است که در این دوره از جشنواره پررنگ بوده است و باید برای رفع این مشکل نیز تولیدکنندگان چاره اندیشی کنند.

سولماز افشار دانشجوی رشته بازیگری که فیلمهای جشنواره را در سینما عصر جدید گرگان تماشا کرده است، افزود: متاسفانه سینمای تجاری بر سینمای هنری غلبه یافته و گیشه بر هنر پیروز شده است.

وی اظهار داشت: سوژه های نخ نما شده و از مد افتاده در برخی از فیلمهای این دوره از جشنواره، سطح کیفی این رویداد بزرگ هنری کشور را پایین اورده است.

به گفته افشار، سیاه نمایی موجود در فیلمها در شان سینمای کشور نیست و باید سینماگران براساس نیازهای جامعه فیلمسازی کنند و واقعیتهای جامعه را بیان کنند.

این دانشجوی رشته بازیگری افزود: برخی فیلمهای نمایش داده شده در سینماهای گلستان چندان قوی و خوب از نظر کارگردانی و فیلنامه نبودند و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که فیلمهای خوب از کارگردانان مطرح کشور و جهان در جشنواره های استانها اکران شود.

برخی از تماشگران فیلمهای جشنواره بین المللی فجر در گلستان، بالا بودن نرخ بلیط و نامناسب بودن زمان پخش فیلمهای را از جمله مشکلات در این دوره جشنواره در استان بیان کردند.

بلیت جشنواره در برخی استانها جز گلستان رایگان است

بهای بلیت فیلمهای جشنواره فجر در گلستان بین 20 تا 30 هزار ریال است، این درحالیست که در برخی استانها مانند مازندران، فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر به صورت رایگان برای مخاطبان نمایش داده می شود.

درعین حال مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: برگزاری همزمان این دوره جشنواره با تهران در استان، رخداد مهم هنری و فرهنگی در استان به شمار می آید که برای اجرای آن تلاشهای زیادی شده است.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: میزبانی همزمان جشنواره فیلم فجر برای استان افتخار بزرگی است و حسن آغاز خوبی برای رویدادهای هنری است.

وی اظهار داشت: داوری آسان از ویژگیهای این جشنواره است که ارتباطی به داوری مرکز ندارد و توسط تیم داخلی استان متشکل از بازیگر، نویسندگان و کارگردانان استان، داوری می شوند.

به گفته منتظری، بر اساس داوری صورت گرفته در این جشنواره، پنج هنرمند در بخشهای مختلف انتخاب می شوند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: بهای بلیت فیلمهای جشنواره ابتداء 30 هزار ریال و بعد 20 هزار ریال درنظر گرفته شد که برای دانشجویان و دانش اموزان 10 تا 15 هزار ریال است.

وی عنوان کرد: در بخش تبلیغات این جشنواره بیش از 50 هزار پوستر پخش شد ولی نیاز بود که صدا و سیما بیشتتر به این موضوع توجه می کرد و برای تبلیغات آن برنامه ریزی می کرد.

در این جشنواره، برای اولین بار، همزمان با تهران، 26 فیلم داخلی و خارجی در دو سینمای هجرت گنبد و عصر جدید گرگان درحال اکران است.

فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر صبحها ساعت 10 تا 12 و عصر نیز از ساعت 16 تا 18، 18 تا 20 و 20 تا 20 اکران می شود.

فیلمهای آل، آناهیتا، بیداری رویاها، پرواز مرغابی‌ها، پسر آدم دختر حوا، چهل سالگی، خوابهای دنباله دار، شب واقعه، شکلات داغ، طلا و مس، نفوذی از جمله فیلمهای ایرانی است که در گلستان اکران می شود.

هفت دقیقه تا پاییز، خاطره، بارانهای موسمی، سفر مرگ، اتوبان، شکلات داغ، کارناوال مرگ، لطفا مزاحم نشوید، صد سال به این سالها، محفل ایکس، از دیگر فیلمهای ایرانی این جشنواره است.

مرد حصیری، موزارت در چین، جنون بازی، پلی به سوی ترابی تیا، کابوس و بدنام از فیلمهای خارجی این جشنواره است.