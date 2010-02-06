التزام عملی به "جمهوری اسلامی" کلید حل مشکلات/ 22 بهمن را جشن ملی کنیم

حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و رئیس دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری در حاشیه سفر به اوگاندا و حضور در اجلاس بین المجالس اسلامی مصاحبه ای کوتاه با خبرنگار مهر انجام داد.

ناطق نوری که بواسطه بنیانگذاری بین المجالس اسلامی مهمان ویژه این اجلاس بود ، در این گفتگو البته توضیح داد که به چه علت در همه اجلاس های بین المجالس اسلامی دعوت می شود. وی خاطره ای زیبا از مسئولیتش در دفتر بازرسی ویژه رهبری بیان کرد و اعلام کرد که تصمیمی برای پاسخ به سئوالات سیاسی ندارد.

حجت الاسلام ناطق نوری با وجود روابط گرم و شاداب و صمیمانه با اعضای هیئت از جمله خبرنگاران ، در تمام طول سفر از مصاحبه با آنان پرهیز می کرد . وی حتی در سفر کویت خطاب به خبرنگار مهر با شوخی گفت که "بلد نیستم در مسائل روز سیاسی صحبت کنم". اما در نهایت در حاشیه اجلاس بین المجالس در پی اصرارهای مکرر خبرنگار ما، به گفته خود ایشان صرفا برای اینکه " نه" به خبرنگار نگفته باشد برای پاسخ به چند سئوال اعلام آمادگی کرد.

حاج آقا ناطق در عین حال در پاسخ به سئوالاتی در باره شرایط سیاسی روز و همچنین پرسش هایی از قبیل علت عدم پاسخگویی ایشان به هجمه هایی که علیه وی در آستانه انتخابات صورت گرفت، ارزیابی از میزان تحقق سند چشم انداز 20 ساله و همچنین ارزیابی از عملکرد رسانه ای در کشور و موانع پیش رو، به گفتن این جمله که "خداوند شما را توفیق دهد" اکتفا کرد.

* مهر: جناب آقای ناطق نوری، با توجه به قرار داشتن در ایام پیروزی انقلاب اسلامی ، فکر می کنید حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن چقدر می تواند دشمنان نظام را از به نتیجه رسیدن توطئه هایی که طراحی می کنند مایوس کند؟

- حجت الاسلام ناطق نوری: همه زحماتی که در سالهای قبل از دهه 40 و 50 توسط امام (ره) و مبارزان و انقلابیون کشیده شد در بهمن 57 به ثمر نشست و نتیجه آن تبعیدات و مبارزات و شکنجه ها به پیروزی انقلاب منجر شد که برای همه ما فراموش نشدنی است و سبب عزت ملت است و 22 بهمن روز ملی ماست. بنابراین همه باید این روز ملی را جشن بگیریم امسال باید این جشن باشکوهتر از سالهای پیش برگزار شود تا نسل های جدید از تاریخ کشور مطلع شوند و این رخدادهای سرنوشت ساز فراموش نشود.

22 بهمن روز ملی ماست. بنابراین همه باید این روز ملی را جشن بگیریم امسال باید این جشن باشکوهتر از سالهای پیش برگزار شود تا نسل های جدید از تاریخ کشور مطلع شوند.

آنچه سبب شد این انقلاب به پیروزی برسد باید برای نسل های بعدی بازگو شود، نوجوانان باید بدانند پدرانشان چه زحمتی برای انقلاب کشیدند تا این انقلاب به ثمر رسید. درصورتی که جوانان ما از گذشته به درستی مطلع شوند خود از این انقلاب پاسداری خواهند کرد و این همان چیزی است که دشمن را مایوس می کند و مطمئن می شوند که دیگر توطئه هایشان جواب نخواهد داد.

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن هم برای علاقمندان به انقلاب امیدی تازه ایجاد می کند و هم دسمنان را مایوس خواهد کرد.

جوانان ما خود آگاه و هوشیار هستند و این کار را بر دشمنان سخت می کند. استکبار جهانی و هم پیمانانش نمی خواستند و نمی خواهند این نظام مستقل را تحمل کنند بنابراین هر روز یک توطئه ای علیه ما راه می اندازند. ملت ایران باید هوشیار باشد و در دام این توطئه گرها نیفتد. حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن هم برای علاقمندان به انقلاب امیدی تازه ایجاد می کند و هم دسمنان را مایوس خواهد کرد.

* حضرت امام خمینی از ابتداعلاوه بر اسلامیت بر جمهوریت نظام تاکید داشتند تا دشمنان را خلع سلاح کنند . باتوجه به حضور نزدیک شما در دوران مبارزاتی امام ، اساسا نگاه امام به مردم چه بود؟

- امام قبل از اینکه از پاریس به تهران بیاید تصمیم خود را برای تشکیل حکومتی بر مبنای اسلامیت گرفته بودند و همان زمان اعلام کردند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. ایشان به دو بعد جمهوریت و اسلامیت نظام توجه داشتند. امام تاکید داشتند آنچه در این نظام باید به اجرا گذاشته شود نظر مردم است لکن باید منطبق با معیارهای دینی و اسلامی باشد.

حضرت امام(ره) هم برابر کسانی که به دنبال جمهوری مطلق یا جمهوری دموکراتیک و امثال اینها بودند موضع می گرفت و هم برابر کسانی که صرفا به حکومت اسلامی فکر می کردند.

امام به انتخاب مردم بسیار اهمیت می دادند و بر مردمی بودن حکومت تاکید داشتند و این یعنی جمهوریت نظام . به نظر امام جمهوریت نظام زمانی ارزشمند است که با اسلامیت همراه باشد. همان روزهای اول انقلاب خیلی لیبرال ها، ملی گراها و برخی گروههای دیگر از جمهوری به تنهایی یاد می کردند و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک را مطرح کردند. بعضی به عکس طرفدار حکومت اسلامی بودند و هیچ توجهی به مردم و آراء مردم نداشتند لذا حضرت امام(ره) هم برابر کسانی که به دنبال جمهوری مطلق یا جمهوری دموکراتیک و امثال اینها بودند موضع می گرفت و هم برابر کسانی که صرفا به حکومت اسلامی فکر می کردند. ایشان سخت معتقد به دو بعد مردمی و اسلامی حکومت به معنای واقعی آن بود درحال حاضر توصیه من به مسئولان و مردم داشتن نگاه عمل گرایانه به مفهوم واقعی شعار جمهوری اسلامی است.

اساسا فلسفه تاسیس شورای نگهبان نیز همین نگاه بود که هر آنچه در مجلس مصوب می شود باید منطبق با شرع و قانون اساسی باشد که این دو بعد جمهوریت و اسلامیت نظام ضربه نبیند. در زمان حاضر نیز اگر همه ما، مسئولان و مردم به این شعار اساسی تکیه کنیم همه مشکلات ما حل خواهد شد. همه باید به جمهوریت نظام توجه داشته باشیم و بعد اسلامی آن را هیچ گاه فراموش نکنیم. توصیه من داشتن نگاه عمل گرایانه به این دو شعار است.

* شما مورد اعتماد مقام معظم رهبری نیز هستید تا آنجا که 20 سال سمت ریاست دفتر بازرسی ویژه ایشان را بر عهده دارید، از ریشه تشکیل این دفتر و مسئولیت خودتان در این عرصه صحبت کنید؟

- زمانی که مقام معظم رهبری با رای قاطع خبرگان به رهبری انتخاب شدند مرا خواستند و فرمودند من نگران این هستم که با وجود دستگاههای نظارتی در کشور اگر زمانی خبری یا نامه ای متفاوت به من رسید به عنوان یک مسئول چه اقدامی باید بکنم. بنابراین شما دفتر کوچکی تشکیل دهید که اگر تظلمی مطرح شد به عنوان آخرین پناهگاه مردم بتوانیم اقدامی کنیم .

براین اساس بود که دفتر بازرسی مقام معظم رهبری تشکیل شد. ایشان از قید "کوچک" برای تشکیل این دفتر استفاده کردند ما هم دفتر کوچکی تشکیل دادیم که متشکل از 4 گروه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و قضایی و حقوقی است و هرکدام یک مسئول و دو کارشناس دارد. البته اگر لازم باشد که در پرونده ای بازرسی دقیقی کنیم از کارشناسان بیرونی استفاده می کنیم.

خوشبختانه یکی از عواملی که باعث شد بنده بیش از 20 سال شوق ماندن در این مسئولیت را داشته باشم جدا از از اینکه کار کردن با رهبری یک برکت است، توجهی است که ایشان به گزارشات بازرسی می دهند. در این 20 سال موردی نداریم که ایشان به آن کم توجهی کرده باشند قریب به اتفاق هم پیشنهاداتی که دادیم مورد قبول و تائید بوده و دستور آن را به دستگاهها داده اند.

البته ما فقط بازرسی می کنیم و مستندات را خدمت ایشان ارائه می دهیم ایشان همه گزارشات را مطالعه می کنند و دستور پیگیری را به دفتر خود می دهند که به دستگاههای مربوط ارجاع شود.

*خاطره ای از مواردی که به شما مراجعه شده در این مدت را برای ما می گویید؟

- زمانی یک جوانی در کردستان که اهل سنت هم بود و در مهاباد در نهادی کار می کرد، دستگیر شد و و در دوران حبس از دنیا رفت. پدر این جوان پاسبان بازنشسته زمان شاه بود که یک نامه معمولی به آقا نوشت و به صندوق پست انداخت. اطرافیانش آن زمان او را مورد استهزاء قرار دادند که چه دل خوشی دارد که نامه ای در پست انداخته بعد هم فکر می کند به دست رهبری می رسد و روی آن اقدام می شود.

خوشبختانه این نامه از پست به دفتر ارتباطات و سپس به دست آقا رسید. ایشان هم به من نوشتند. آن زمان دوره ریاست آقای یزدی در قوه قضائیه بود من از ایشان یک قاضی خواستم حکم قضایی را هم گرفتیم. وقتی گروه وارد مهاباد شدند مثل توپ صدا کرد و پیرمرد خوشحال شد به افرادی که به او زخم زبان می زدند گفته بود که به شما گفتم این جمهوری اسلامی است و شما مرا به خاطر کارم مسخره می کردید. دیدید که نامه من به دست رهبر رسید و ایشان 4 نفر قاضی را برای پیگیری نامه من فرستاده است. خلاصه این اقدام دفتر بازرسی اثر بسیار خوبی داشت.

در بررسی هایی که شد ماموری که موجبات حادثه را فراهم کرده بود دستگیر و حکم قضایی قصاص برای وی صادر شد اما چون دیدیم با از دنیا رفتن این جوان هم خانواده دیگری که آنها هم از قضا افراد فقیری بودند داغدار می شوند سعی کردیم کاری کنیم که او کشته نشود، از طرف دیگر خانواده اول هم حق خود را بگیرد.

این اقدامات دیگر کاری اضافه بر مسئولیت دفتر بازرسی بود. وارد میدان شدیم و با آن خانواده صحبت کردیم از این مامور و خانواده آن دیه گرفتیم . گزارش را که به آقا دادم در مطالعه بخش دوم گزارش، چشمانشان پر از اشک شد و گفتند این فوق بازرسی بود زیرا هم پیگیری کردید هم مشکل آن جوان را حل کردید.

* شما مهمان ویژه اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی در اوگاندا بودید توضیحی در این باره داشته باشید و ارزیابی خود را از نقش ایران در اجلاس بین المجالس بگویید؟

- شاید مردم برایشان سئوال باشد که بین المجالس که تشکیل می شود چرا در کنار روسای مجالس من هم شرکت می کنم. علتش این است که کشور میزبان بنده را به عنوان مهمان ویژه دعوت می کند . ایران موسس و بنیانگذار این اتحادیه است و بنده به عنوان اینکه موسس آن هستم و کسی هستم که گام اول را برای این کار برداشته و به عنوان پدر معنوی اتحادیه به اجلاس دعوت می شوم .

خوشبختانه این اتحادیه نسبت به سایراتحادیه هایی که تشکیل می شود جدی تر است و راجع به مصائب و مشکلات جهان اسلام با هم به تبادل نظر می کنند و تصمیمات خوبی می گیرند.

*در این سفر شما برنامه های جانبی هم داشتید؟

- یک دیداری با ائمه جماعات و روحانیون شیعه کامپالا داشتم خوشبختانه جمع کثیری از آنها در قم تحصیل کرده اند و به عربی مسلط بودند. گفتگویی با این قشر داشتیم. همچنین سفری داشتم به یکی از استانهای دیگر که مرکز دانشگاهی اوگاندا است اسم این شهر انی باله است و 6500 دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه اسلامی آن به ریاست پروفسور احمد تحصیل می کنند. در آن مرکز یک سخنرانی داشتم و از دانشگاه بازدید کردم. این دانشگاه با پیشنهاد سازمان کنفرانس اسلامی تاسیس شده است و بیشتر جمعیت آن شهر مسلمان هستند.

* نظر شما درباره تحریم ها و تهدیدات علیه ایران و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران چیست؟

- تحریم و قطع ارتباط اقتصادی با سایر کشورها طبعا چیز مطلوبی نیست. باید به گونه ای تدبیر کرد که مناسبات بین المللی روز به روز توسعه یابد البته این به آن معنا نیست که به خاطر توسعه روابط و ... از حقوق مسلم خودمان چشم بپوشیم و یا در برابر زورگویی های دیگران کرنش کنیم، سر جمع بایستی همیشه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها منافع ملی اولویت اول ما باشد و به عبارت دیگر در تدبیرها بررسی عاملانه و آگاهانه هزینه، فایده مطرح باشد اگر همواره اینگونه حرکت کنیم آمریکا و غیر آمریکا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

* به عنوان آخرین سئوال ، با توجه به اینکه تجربه ریاست مجلس را دارید، نظرتان درخصوص نوع مدیریت مجلس از سوی دکتر لاریجانی چیست؟

- به لحاظ اینکه 20 سال تجربه مجلس و 8 سال تجربه ریاست آن را دارم می توانم در این عرصه تقریبا صاحب نظر باشم. مدیریت آقای لاریجانی را خیلی خوب می دانم. چون رئیس مجلس بودن فقط ریاست جلسه نیست زیرا نایب رئیس هم می تواند صحن علنی مجلس را اداره کند. رئیس مجلس ، باید مجلس را به طور کل و در همه ابعاد مدیریت کند نه صرفا جلسه علنی را.

خوشبختانه آقای لاریجانی با هوش خوب و سرعت انتقال خوب و تسلطی که دارند خوشبختانه هم جلسه را خوب اداره می کنند و حضور ذهن خوبی دارند و هم مجلس را خوب اداره می کنند و هم اینکه عزت و استقلال در موضع گیری های ایشان و صحبت هایی که دارند محسوس است . در کل لاریجانی را رئیس مجلس موفقی می دانم.

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گفتگو از : معصومه حاتم خانی