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۲۳ مرداد ۱۳۸۳، ۱۰:۴۴

معاون سازمان سنجش در گفتگو با "مهر" خبر داد:

نتايج نهايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري ؛ دهه سوم شهريوماه

نتايج نهايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري ؛ دهه سوم شهريوماه

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: اسامي نهايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 83 ، اوايل دهه سوم شهريور ماه اعلام خواهد شد.

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: سازمان سنجش پس ازتحويل فرمهاي انتخاب رشته داوطلبان  وبررسي آنها نتايج نهايي واسامي پذيرفته شدگان گروههاي مختلف 5 گانه را اعلام مي كند.

وي افزود: ظرفيت پذيرش امسال براي دوره هاي روزانه ، شبانه ، غير حضوري ، پيام نور ، تربيت معلم وغيرانتفاعي 209 هزار نفر اعلام شده است كه اسامي آنها اوايل دهه سوم شهريور ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

وي خاطر نشان كرد: داوطلباني كه د رفرم انتخاب رشته خود رشته هاي نيمه متمركز را انتخاب كرده اند پس از اعلام اسامي در صورت پذيرفته شدن ، بايد مجددا درآزمون ومرحله ديگر باتوجه به نوع رشته خود شركت كنند وپس از آن نتايج نهايي مشخص مي شود.

 

کد مطلب 102977

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