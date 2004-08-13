نتايج نهايي پذيرفته شدگان آزمون سراسري ؛ دهه سوم شهريوماه

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: سازمان سنجش پس ازتحويل فرمهاي انتخاب رشته داوطلبان وبررسي آنها نتايج نهايي واسامي پذيرفته شدگان گروههاي مختلف 5 گانه را اعلام مي كند.

وي افزود: ظرفيت پذيرش امسال براي دوره هاي روزانه ، شبانه ، غير حضوري ، پيام نور ، تربيت معلم وغيرانتفاعي 209 هزار نفر اعلام شده است كه اسامي آنها اوايل دهه سوم شهريور ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

وي خاطر نشان كرد: داوطلباني كه د رفرم انتخاب رشته خود رشته هاي نيمه متمركز را انتخاب كرده اند پس از اعلام اسامي در صورت پذيرفته شدن ، بايد مجددا درآزمون ومرحله ديگر باتوجه به نوع رشته خود شركت كنند وپس از آن نتايج نهايي مشخص مي شود.