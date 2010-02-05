همکاری محققان ایرانی و سوئیسی در ساخت نانوآنتن

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی - مجری پروژه در این باره گفت: نانوآنتن ها در نانواپتیک، مشابه آنتن های معمولی در سیستم های مخابراتی و الکترونیکی هستند. طراحی نانوآنتن های مناسب مستلزم بررسی تاثیر پارامترهای مختلف نانوآنتن ها روی خواص اپتیکی بوده که در بیشتر موارد از نانوذرات طلا و نقره استفاده شده است. بنابراین یافتن موادی با کارایی مشابه در گستره طیفی مختلف، از جمله مسائل مهمی است که در نانوسیستم ها مطرح است.

وی با بیان اینکه برای محاسبه توان تابشی مولکول از مدل کلاسیکی تابشی دوقطبی در مجاورت نانوساختارها استفاده شد، افزود: انجام این کار نیاز به محاسبات پیچیده در حوزه الکترودینامیک کلاسیک دارد و از آن جایی که حل تحلیلی برای چنین ساختارهایی وجود ندارد، بنابراین از روش محاسباتی تفاضل متناهی دامنه زمان (FDTD) استفاده کردیم.

محمدی با تاکید بر اینکه در این پژوهش از نانوذرات طلا، نقره، مس و آلومینیوم استفاده شد، خاطر نشان کرد: نتایج حاصل حاکی از آن است که طلا و مس برای استفاده در گستره طیفی فروسرخ، نقره در ناحیه مرئی و آلومینیوم در گستره فرابنفش مناسب هستند. ضمن آنکه با طراحی مناسب، می توان از مواد دیگر مانند مس و آلومینیوم نیز استفاده کرد این امر موجب می شود که کاربردهای نانوآنتن ها را افزایش دهیم.