افتادن شهروندان یاسوجی در گودال بی توجهی/ حفاران ناشناس!

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، با اینکه بیش از 10 روز از عملیات حفاری این کانال در شلوغ ترین نقطه شهر یاسوج می گذرد، اما دستگاه حفار نسبت به ترمیم آن اقدام نکرد تا در پی بارندگی اخیر و شب گذشته و نشست کانال، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شود.

طی روزهای گذشته در این نقطه از شهر رفت و آمد خودروها به سختی انجام می شود و خودروهای زیادی در این حفاری گیر کرده اند و چند مورد تصادف نیز به وقوع پیوسته است.

در حالیکه در سایر شهرهای کشور این گونه حفاریها معمولا در شب انجام و خیلی سریع پروژه اتمام و ترمیم می شود اما در شهر یاسوج این مسئله صدق نمی کند و روزها و ماهها باید در انتظار اتمام یک حفاری ساده ماند.

پس از پیگیری ها و تماس های مکرر خبرنگار مهر با دستگاههای خدماتی، هر یک از این دستگاهها، دستگاه دیگری را مسئول این حفاری اعلام کردند و در آخر عامل حفر این کانال مشخص نگردید.

حفاری هفت تیر مربوط به آب و فاضلاب نیست/ شاید شرکت گاز!

ابتدا طبق معمول پیگیری این موضوع از شرکت آب و فاضلاب شهری استان آغاز شد که معاون این شرکت با اظهار بی اطلاعی از این حفاری گفت: این شرکت هیچ گونه حفاری در این محدوده انجام نداده است.

بهزادیان افزود: این شرکت هیچ گونه حفاری پرنشده ای در سطح شهر یاسوج ندارد و همه حفاری ها ترمیم و آسفالت شده اند.

وی بیان کرد: این احتمال وجود دارد که حفاری مذکور مربوط به سایر دستگاههای خدماتی و احتمالاً شرکت گاز باشد.

حفاری متعلق به شرکت گاز نیست/ شاید فاضلاب و مخابرات!

براساس گفته این مقام مسئول در شرکت آب و فاضلاب شهری با شرکت گاز استان و مدیرعامل آن تماس گرفته شد که وی نیز این حفاری را مربوط به شرکت گاز ندانست.

مهندس صیدالی نیز با بیان اینکه از تمام پروژه های حفاری این شرکت اطلاع دارم، عنوان کرد: قاعدتا این حفاری مربوط به آب و فاضلاب و یا مخابرات است.

حفاری مربوط به شرکت مخابرات است

با این حال برای یافتن عامل این حفاری با فرمانداری بویراحمد که مسئول کمیسیون حفاری شهرستان است تماس گرفته شد.

معاون فرماندار بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: این حفاری مربوط به شرکت مخابرات بوده و با مجوز شهرداری انجام شده است.

فرهاد باقرپور اظهار داشت: پیمانکار این این پروژه زمانی کار را آغاز کرد که بارندگی شروع شده بود و هم اکنون وی بارندگی را دلیل عدم ترمیم حفاری مذکور عنوان می کند.

اسامی مدیران تذکر گرفته در خصوص حفاریها محرمانه است

وی بیان کرد: وظیفه کمیسیون حفاری هماهنگی بین دستگاهها و نظارت عالی بر کار آنها است و نظارت بر عملیات حفاری ها با خود دستگاههای خدماتی است.

باقرپور بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت تذکر کتبی به دستگاههای حفار در خصوص عدم اجرای به موقع حفاری ها داده شده است.

وی این تذکرات را محرمانه دانست و از اعلام اسامی دستگاههای تذکر گیرنده به خبرنگار مهر خودداری کرد.

مخابرات نقشی در این حفاری ندارد/ شاید آب و فاضلاب!

اما بر اساس گفته معاون فرماندار بویراحمد که مخابرات را عامل این حفاری عنوان کرده بود با شرکت مخابرات شهرستان بویراحمد برای پیگیری موضوع تماس گرفتیم.

مدیرعامل مخابرات شهرستان بویراحمد ضمن انکار این موضوع به خبرنگار مهر گفت: مخابرات هیچ گونه حفاری در این محدوده انجام نداده است.

فتاحی پور افزود: شرکت مخابرات فقط در پیاده روها و محدوده 80 سانتیمتری ساختمانها اقدام به حفاری می نماید و حفاری در خیابان ارتباطی با شرکت مخابرات ندارد.

وی بیان داشت: به احتمال زیاد حفاری مذکور مربوط به شرکت آب و فاضلاب شهری است.

بازگشت به نقطه اول پس از یک دور کامل!

برای یافتن عامل حفاری در مرکز شهر یاسوج پس از یک دور کامل باز به نقطه اول بازگشتیم و در حالیکه خودروهای شهروندان یاسوجی هنوز در این گودال گیر کرده اند و یا در ترافیک حاصل از این حفاری عصبی شده اند، دستگاه خدماتی عامل این حفاری مشخص نشد.

این در حالی است که تماس با مسئولان شهرداری یاسوج که مجوز این حفاری را صادر کرده بودند نیز به نتیجه ای نرسید.