جزئیاتی از سه ملاقات با بن لادن / القاعده زائیده سیاستهای غلط آمریکاست

"حامد میر" تحلیلگر و خبرنگار شبکه تلویزیونی جیونیوز پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدارهای خود با اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده در زمان حمله آمریکا به کابل گفت: اولین بار در سال 1997 و بعد در سال 1998 با بن لادن مصاحبه کردم و مصاحبه با وی در سال 2001 و بعد از حمله 11 سپتامبر در زمانی که تمامی خبرنگاران کابل را ترک کرده بودند، آخرین مصاحبه من با رهبر القاعده بود.

وی درباره چگونگی هماهنگ کردن مصاحبه با بن لادن به عنوان رهبر القاعده در سال 2001 گفت: در زمان شروع حمله آمریکا به کابل، هیچ خبرنگاری در کابل حضور نداشت و به همین خاطر من به عنوان تنها خبرنگار در دسترس، موفق به دیدار و مصاحبه با رهبر القاعده شدم.

این خبرنگار پاکستانی در توضیح چگونگی به هم خوردن روابط بن لادن با آمریکا در شرایطی که روابط این دو در تقابل با اتحاد جماهیر شوروی سابق روابطی نزدیک بود، گفت: از زمان افزایش نیروهای آمریکا در عربستان در 1990 و با خروج شوروی از افغانستان و تلاش واشنگتن برای ورود به افغانستان و عراق، روابط دو طرف به هم خورد.

ایمن الظواهری و بن لادن

میر درباره دلایل تداوم و شدت یافتن جنگ بین بن لادن و آمریکا و همچنین مذاکره غرب با قسمتی از طالبان و القاعده در افغانستان نیز گفت: القاعده به رهبری بن لادن به چیزی کمتر از خروج کامل آمریکا از عراق و افغانستان راضی نمی شود.

این خبرنگار پاکستانی، ایدئولوژی بن لادن را عامل قدرت وی ندانست و گفت: ایدئولوژی رهبر القاعده، عامل قدرت وی نبود، سیاست های غلط آمریکا وی را قدرتمند کرد.

تحلیلگر شبکه تلویزیونی جیونیوز ادامه داد: سیاست های اسلام ستیزانه آمریکا، عامل بوجود آمدن گروه های تندرو مثل القاعده است و اگر واشنگتن، سیاست های خود را تغییر دهد بن لادن هم خود به خود حذف خواهد شد.

گفتنی است که افغانستان از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور، مامن گروههای تندرو اسلامگرا علیه توسعه طلبی کمونیستی شد. ایالات متحده که در این دوران در تقابل و رقابت با کمونیسم قرار داشت به اسلامگرایان در مبارزه با شوروی کمک کرد و این روابط از روابط معمول مالی و تسلیحاتی به روابط اطلاعاتی گسترش یافت و به این ترتیب گروهی از اسلامگرایان تندرو و دارای گرایش های وهابی به دستگاه های امنیتی غرب راه یافتند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و زیاده خواهی آمریکا برای سلطه بر مناطقی که به نحوی، قلمرو مشترک القاعده و آمریکا محسوب می شدند و این دو با هم در این مناطق علیه شوروی عملیات کرده بودند، عامل تنش بین دو طرف شده و حادثه 11 سپتامبر فرصتی شد تا ایالات متحده بتواند به آرزوهای استراتژیک خود برای لشکر کشی و سلطه بر مناطق مورد نظر برسد و بن لادن و دیگر مهره های سوخته خود را کنار بزند.

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مصاحبه: حمداله عمادی