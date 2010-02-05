دفاع از ولایت و آرمان شهدا وظیفه ای همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سردار عبدالله عراقی پنجشنبه شب در مراسم یادواره شهدای عملیات والفجر هشت استان قزوین در مسجد امام خمینی (ره) گفت: شهدا برای زنده نگهداشتن نظام و پیروی از رهبری و سالار شهدای کربلا امام حسین(ع) جان خود را فدای اسلام کردند و امروز قدردانی از این انسانها پاسداشت همه خوبیها و ارزشهاست.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، انقلاب اسلامی را انقلابی مردمی دانست و تصریح کرد: مردم ما همواره ثابت کرده اند که در هر زمان آماده دفاع از نظام جمهوری اسلامی و در دفاع از حریم ولایت ثابت قدم هستند.

سردار عراقی با اشاره به عملیات والفجر 8، دسترسی به شهر بصره عراق و جلوگیری از پدافند وعملیات رژیم بعثی را از دلایل اهمیت این عملیات غرور آفرین دانست و گفت: پیروزی در این عملیات که با یک برنامه ریزی دقیق علمی حاصل شد، ضمن برهم زدن تمامی معادلات نظامی دشمن به کشور اسلامی ما نیز اعتباری بین المللی و منطقه ای بخشید.

سردار عراقی با بیان این مطلب که دشمن همواره در فکر توطئه علیه نظام اسلامی است، تاکید کرد: تنها راه مقابله با این توطئه حرکت در مسیر ولایت و تداوم راه شهداست.

برگزاری یادواره 100 شهید آبیک

حجت الاسلام موسوی امام جمعه آبیک هم در مراسم یادواره 240 شهید این شهرستان اظهار داشت: امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی وظیفه همه است.

وی با اشاره به اینکه تجلیل از دلاوری های رزمندگان و شهدای انقلاب موجب ترویج فرهنگ شهادت می شود، افزود: امروز باید با گرامیداشت شهدا در سالگرد انقلاب از حریم شهدا دفاع و صیانت کنیم.

در مراسم یادواره شهدای قاقازان در روستای خور هشت تاکستان سردار عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بر ضرورت تقویت تقوا در بین نسل جوان تاکید کرد.

همچنین در مراسم یادواره 100 شهید دوران دفاع مقدس بخش خرمدشت یاد شهدا گرامی داشته شد.