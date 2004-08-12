تمديد ماموريت سازمان ملل در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، يكي از ديپلماتهاي سازمان ملل با اعلام اين خبر افزود : سازمان ملل بايد در خصوص حمايت از دولت و مردم عراق اقدامات جدي تري را در پيش گرفته و به مرحله اجرا در آورد .

بر اساس گزارشهاي رسيده " اشرف قاضي " فرستاده جديد سازمان ملل در عراق در روزهاي آتي فعاليت هاي بيشتر و رسمي خود را آغاز مي كند .

گفتني است پس از كشته شدن " سرجيو ويرا دو ملو " نماينده سابق سازمان ملل در عراق در حادثه انفجار دفتر نمايندگي اين سازمان در تاريخ 19 آگوست سال گذشته فعاليت آنها با خلل مواجه بود ، اما كوفي عنان دبير كل سازمان ملل با تعيين نماينده جديد خود در عراق تلاش خود را در راستاي بهبود وضعيت عراق بكار گرفت .