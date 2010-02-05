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۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

ابراهیمی خواستار شد:

رمزگشایی آموزه های عاشورایی و نهضت امام (ره) توسط جوانان

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران با تاکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواستار رمزگشایی آموزه های عاشورایی و نهضت امام خمینی (ره) توسط نسل جوان شدند.

به گزارش حبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح جمعه در جمع عزاداران اربعین حسینی روستای شلدره بخش دوادنگه از مناطق محروم شهرستان ساری افزود: تبیین شرایط حساس عصر امام حسین (ع) با نهضت معمار کبیر انقلاب یک وظیفه انقلابی و دینی است.

وی خاطر نشان کرد: شناخت بصیرت، آگاهی و واقع بینی امام حسین (ع) و شباهت آن با نهضت امام خمینی (ره) به نسل جوان و آینده ساز جامعه ضروری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: فلسفه وجودی انقلاب اسلامی متاثر از نهضت عاشوراست.

ابراهیمی با بیان اینکه با بازخوانی اهداف و ماهیت انقلاب اسلامی می توان رابطه عجین شده انقلاب خمینی را با نهضت حسینی پیوند داد، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با از بین بردن تبعیض اقتصادی درصدد کاهش شکاف طبقاتی در آحاد جامعه شده است.

این مسئول مازندران با بیان اینکه نخبگان، خواص و تاثیرگذاران جامعه باید به تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در سطح جهان بپردازند، اظهار داشت: اربعین حسینی در حقیقت تجدید میثاق با آرمان امام راحل و امام حسین (ع) است.

به گفته ابراهیمی، انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مستضعفان و افراد ارزشی جامعه بنیان نهاده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه بالندگی، غرور، فخر، مباهات، اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی به برکت مجاهدت ها و خون های پاک رزمندگان و شهدای این مرز و بوم است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای عدالت خواهی و عدالت طلبی بنیان نهاده شده است.

وی در ادامه از خواص، تاثیرگذاران، نخبگان، دانشجویان، معلمان، اساتید و نیروهای روشنفکر جامعه خواست با حفظ وحدت و همدلی و پرهیز از ایجاد کینه و عداوت، گفتمان عدالت و پیشرفت مدنظر رهبری و دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران را در دهه چهارم انقلاب به منصه ظهور برسانند.

کد مطلب 1030042

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