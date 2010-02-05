رمزگشایی آموزه های عاشورایی و نهضت امام (ره) توسط جوانان

به گزارش حبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح جمعه در جمع عزاداران اربعین حسینی روستای شلدره بخش دوادنگه از مناطق محروم شهرستان ساری افزود: تبیین شرایط حساس عصر امام حسین (ع) با نهضت معمار کبیر انقلاب یک وظیفه انقلابی و دینی است.

وی خاطر نشان کرد: شناخت بصیرت، آگاهی و واقع بینی امام حسین (ع) و شباهت آن با نهضت امام خمینی (ره) به نسل جوان و آینده ساز جامعه ضروری است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تصریح کرد: فلسفه وجودی انقلاب اسلامی متاثر از نهضت عاشوراست.

ابراهیمی با بیان اینکه با بازخوانی اهداف و ماهیت انقلاب اسلامی می توان رابطه عجین شده انقلاب خمینی را با نهضت حسینی پیوند داد، یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با از بین بردن تبعیض اقتصادی درصدد کاهش شکاف طبقاتی در آحاد جامعه شده است.

این مسئول مازندران با بیان اینکه نخبگان، خواص و تاثیرگذاران جامعه باید به تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در سطح جهان بپردازند، اظهار داشت: اربعین حسینی در حقیقت تجدید میثاق با آرمان امام راحل و امام حسین (ع) است.

به گفته ابراهیمی، انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر مستضعفان و افراد ارزشی جامعه بنیان نهاده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه بالندگی، غرور، فخر، مباهات، اقتدار و عظمت امروز ایران اسلامی به برکت مجاهدت ها و خون های پاک رزمندگان و شهدای این مرز و بوم است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای عدالت خواهی و عدالت طلبی بنیان نهاده شده است.

وی در ادامه از خواص، تاثیرگذاران، نخبگان، دانشجویان، معلمان، اساتید و نیروهای روشنفکر جامعه خواست با حفظ وحدت و همدلی و پرهیز از ایجاد کینه و عداوت، گفتمان عدالت و پیشرفت مدنظر رهبری و دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران را در دهه چهارم انقلاب به منصه ظهور برسانند.