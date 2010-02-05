افزایش خطر بازگشت بعثی ها به روند سیاسی عراق با فشارهای غرب و اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و الجزیره و رسانه های عراق، طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق از طیف اقلیت از تصمیم هیئت تجدید نظر در نادیده گرفتن تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت و اجازه یافتن نامزدهای رد صلاحیت شده مشمول قانون پاکسازی بعثی ها استقبال کرد.



طارق الهاشمی که هم اکنون در آمریکا به سر می برد، مخالفتهای وی با تایید قانون انتخابات عراق و حمایتهایش از بعثی ها با انتقادهای گسترده ای در محافل رسمی و مردمی عراق روبرو شده است.



الهاشمی پس از دیدار با مقامهای آمریکایی در واشنگتن مدعی شده است هیچ کس حق ندارد تصمیم هیئت تجدید نظر را نقض کند.



واکنش طارق الهاشمی به تاکید دولت عراق مبنی بر غیر قانونی بودن تصمیم هیئت تجدید نظر صورت گرفت.



آمریکا نیز که دخالتها و فشارهای گسترده آن برای بازگشت بعثی ها به انتخابات، کاسه صبر نوری المالکی نخست وزیر عراق را هم لبریز کرد، از تصمیم هیئت تجدید نظر درباره نامزدهای رد صلاحیت شده استقبال کرد؛ مالکی تاکید کرده است هرگز به سفیر آمریکا در بغداد اجازه نمی دهد فراتر از فعالیت دیپلماتیک خود عمل کند.



رافع العیساوی معاون نخست زموزیرعراق از طیف اقلیت وهمچنین ائتلاف کردستان از موافقت هیئت تجدید نظر با شرکت نامزد های رد صلاحیت شده مشمول قانون پاکسازی بعثی ها در انتخابات پارلمانی آتی استقبال کرده اند.



این در حالی است که نوری المالکی نخست وزیر، ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق، مسئولان مجلس اعلای اسلامی و بسیاری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی و مذهبی، تصمیم هیئت تجدید نظر را به سبب خدشه وارد کردن به تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت که بر اساس قانون اساسی عراق تشکیل شده، غیر قانونی دانسته اند و خواستار جلوگیری از بازگشت بعثی ها به روند سیاسی و به ویژه قوه مقنه تحت هر عنوان شده اند.



این در حالی است که محمود عثمان عضو ائتلاف کردستان عراق، فاش کرده است فشارهای آمریکا و اروپا و برخی کشورهای عربی در پس تصمیم هیئت تجدید نظر در نقض تصمیمات هیئت پاکسازی بعثی ها قرار دارد.



وی گفت : فشارهای آمریکا، اروپا و کشورهای عربی و همچنین سازمان ملل متحد در صدور تصمیم هیئت تجدید نظر در نقض تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت دخیل بوده است.



این نماینده ائتلاف کردستان از شرکت نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیئت بازخواست و عدالت در انتخابات آتی استقبال کرد.



این در حالی است که سخنگوی ائتلاف دولت قانون خبر داده است که نوری المالکی رئیس ائتلاف تصمیم دارد خواستار برگزاری نشست فوق العاده پارلمان برای بررسی حکم هیئت تجدید نظر شود.



ازسوی دیگر کمیسیون عالی مستقل انتخابات از شورای عالی قضایی عراق خواسته است حکم نهایی خود را درباره تصمیم هیئت تجدید نظر صادر کند.



در همین حال "حسن السنید" نماینده حزب الدعوه در پارلمان عراق هشدار داده است تصمیم هیئت تجدید نظر، تصمیم شگفت آوری است و به بسیاری از فدائیان صدام و افراد تحت پیگرد اجازه خواهد داد در انتخابات شرکت کنند.



اما "مسیون الدملوجی" عضو ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق، تصمیم هیئت تجدید نظر را مثبت توصیف کرد و مدعی شد این تصمیم منعکس کننده استقلال و نظام مند بودن دستگاه قضایی عراق است.



اما اتحادیه عرب در موضعگیری آشکار به نفع بعثی ها اعلام کرد اقدام پارلمان عراق در نقض تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت(پاکسازی بعثی ها)، گام بسیار خوبی است که می تواند فرصت مناسب را برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف و بی طرف فراهم کند و اینکه کسانی در آینده بر عراق حکومت کنند که منتخب ملت باشند.

خاطر نشان می شود هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن، با صدور حکمی به نامزد های رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

هیئت بازخواست و عدالت که جایگزین هیئت پاکسازی بعثی ها شده است، 517 نامزد را به اتهام وابستگی به حزب منحله بعث یا تبلیغ آن که ازنظر قانون اساسی ممنوع است، رد صلاحیت کرد، اما درادامه صلاحیت 59 نفر از این افراد را بار دیگر تایید کرد.

کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق نیز در اظهاراتی مداخله جویانه از رد صلاحیت نامزدهای دارای گرایش بعثی انتقاد کرده و خواستار لغو تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت شده بود.



این درحالی است که ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند فعالیت هرگروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.