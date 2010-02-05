استان ایلام در امر مبارزه با قاچاق جز استانهای برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد حسن نعمت الهی شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز در شهرستان مرزی مهران برگزار شد، گفت: استان ایلام در امر مبارزه با قاچاق سوخت جز استانهای برتر کشور به شمار می رود و این استان به دلیل وجود صادرات سوخت، کالا و تردد مسافر از اهمیت خاصی در کشور برخوردار است.
وی از طراحی چند سامانه نظارتی جدید خبر داد و افزود: به این منظور سامانه اینترنتی درخواست مواد سوختی به صورت جدی در دستور کار است تا در کنار آن منافع طرح شفاف و گزارشهای مصرف سوخت مستند شود.
این مسئول با اشاره به اینکه سامانه های کنترل معافیت مسافران و ملوانان، سیستم جامع قضایی گمرک و سامانه توزیع نهاده های کشاورزی از جمله این سامانه هاست که برخی از آنها به بهره برداری خواهد رسید، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از مبادی مرزی تا محل عرصه در بازار در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.
استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.
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