استان ایلام در امر مبارزه با قاچاق جز استانهای برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد حسن نعمت الهی شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون قاچاق کالا و ارز در شهرستان مرزی مهران برگزار شد، گفت: استان ایلام در امر مبارزه با قاچاق سوخت جز استانهای برتر کشور به شمار می رود و این استان به دلیل وجود صادرات سوخت، کالا و تردد مسافر از اهمیت خاصی در کشور برخوردار است.

وی از طراحی چند سامانه نظارتی جدید خبر داد و افزود: به این منظور سامانه اینترنتی درخواست مواد سوختی به صورت جدی در دستور کار است تا در کنار آن منافع طرح شفاف و گزارشهای مصرف سوخت مستند شود.

این مسئول با اشاره به اینکه سامانه های کنترل معافیت مسافران و ملوانان، سیستم جامع قضایی گمرک و سامانه توزیع نهاده های کشاورزی از جمله این سامانه هاست که برخی از آنها به بهره برداری خواهد رسید، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از مبادی مرزی تا محل عرصه در بازار در دستور کار این ستاد قرار گرفته است.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.