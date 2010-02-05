فسیل یک زوج دایناسور 160 میلیون ساله پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این دو فسیل به احتمال زیاد متعلق به یک زوج از دایناسور‌های پرنده بیش از 160 میلیون سال پیش است که از خانواده کارنیورووس ‌های پرنده بوده‌اند.

باستان‌شناسان چینی با بررسی محل کشف این آثار تاریخی توانسته‌اند در کنار فسیل این زوج دایناسور پرنده، یک تخم نیز پیدا کنند که به احتمال زیاد متعلق به این خانواده پرنده بوده است.

کارنیورووس‌ ها جزء گونه‌ای از دایناسورهای پرنده و گوشتخوار بوده‌اند که پاهای بسیار بلندی مانند شترمرغ‌ داشته‌اند و می‌توانسته‌اند علاوه بر پرواز با سرعت 75 کیلومتر در ساعت به دنبال شکارشان بدوند.

باستان‌شناسان چینی این دو فسیل را در جنوب غربی منطقه جین‌جیانگ در باسین چین پیدا کرده‌اند و به زودی این دو اثر باستانی را برای بررسیهای دقیقتر به موزه روآن‌رانگ چین منتقل می کنند.