هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای نیمه کاره مازندران نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سیدعلی اکبر طاهایی صبح جمعه در پنجمین روز از دهه مبارکه فجر و مراسم افتتاح طرحهای عمرانی دهه فجر غرب مازندران در نوشهر افزود: تکمیل طرحهای نیمه کاره، اولویت شورای برنامه ریزی استان است و در این زمینه باید اقدام لازم صورت گیرد.

وی اظهار داشت: باید این سیاست با جدیت تمام دنبال شود و با توجه به نیازمندی های مناطق پروژه های جدید نیز در دستور کار قرار گیرد.

استاندار مازندران گفت: همزمان با سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب، هزار و 67 پروژه عمرانی، زیربنایی و تولیدی در استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: برای بهره برداری این پروژه ها 703 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین پروژه های افتتاحی مربوط به مسکن مهر با 137 مورد بوده و کمترین این پروژه های قابل افتتاح در بخش فرهنگی و کتابخانه ها با شش مورد جای گرفته است.

با حضور استاندار مازندران طرحهای عمرانی شهرستان نوشهر واقع در غرب مازندران بهره برداری شد که مجتمع ورزشی پیام انقلاب بانوان از جمله این طرحهاست.

برای راه اندازی این مجتمع بیش از 10 میلیارد ریال هزینه شد که دو میلیارد ریال آن در قالب تسهیلات بوده است.

