ماموریت کاوشگر کاسینی تا سال 2017 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا بودجه جدیدی را به فعالیتهای فضایی کاوشگر کاسینی اختصاص داده و قصد دارد ماموریت این کاوشگر را تا سال 2017 نگه دارد.

جیم گرین مدیر بخش علوم سیاره ای ناسا در این خصوص اظهار داشت: "این ماموریت با نتایج علمی شگفت انگیز و تصاویر استثنائی که به ما عرضه کرد هرگز تمام نمی شود. عکسها و اکتشافاتی که کاسینی انجام داده است انقلابی در شناخت ما از زحل و قمرهای این سیاره ایجاد کرده اند. با افزایش عمر ماموریت این کاوشگر دانشمندان اجازه می یابند که تغییرات بلند مدت اتمسفر زحل را همراه با تغییرات فصول در این سیاره به روشی موثرتر مطالعه کنند."

ماموریت کاسینی برای ادامه مطالعات خود بر روی سیستم سیاره، قمرها و حلقه های زحل 60 میلیون دلار دیگر در هر سال دریافت خواهد کرد.

براساس گزارش Examiner، این کاوشگر در حال حاضر به انقلاب زمستانی زحل رسیده است و تا می 2017 به انقلاب تابستانی این سیاره خواهد رسید.

این تمدید ماموریت پیش بینی می کند که کاسینی 155 دور دیگر در مدار اطراف زحل حرکت کند 54 بار از بالای قمر تیتان و 11 بار دیگر از فراز قمر انسلادو عبور کند.

همچنین این 7 سال باقی مانده تا پایان ماموریت کاسینی به دانشمندان امکان می دهد که مگنتوسفر (مغناطیس کره) و حلقه های زحل را با دقت بیشتری رصد کنند. این فضاپیما همراه با کاوشگر اروپایی هایگنز در اکتبر 1997 پرتاب شد و در سال 2004 به زحل رسید.

کاسینی مجهز به 12 دستگاه بررسی است و در 6 سال گذشته هر روز اطلاعات مهمی را به زمین ارسال کرده است.

تاکنون دانشمندان 210 هزار تصویر و اطلاعات جمع آوری شده توسط کاسینی را در مدت بیش از 125 گردش به دور زحل، 67 پرواز از نزدیک قمر تیتان و 8 پرواز از نزدیک قمر انسلادو را دریافت کرده اند.