  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

هر روز آلبوم علم را ورق بزنید/

ملاقات با چالاک ترین روبات جهان/ فضانوردان ناسا روباتیک می شوند

ملاقات با چالاک ترین روبات جهان/ فضانوردان ناسا روباتیک می شوند

سازمان ناسا و جنرال موتورز روبات فضانورد انسان نمایی ارائه کرده اند که از توانایی های حرکتی مشابه انسان برخوردار بوده و قدرت حضور در ماموریتهای فضایی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبات Robonaut 2 ساخته مهندسان آژانس فضایی آمریکا، ناسا و شرکت جنرال موتورز است که به زودی به یکی از کارکنان قابل آموزش و قابل ارتقا ایستگاه بین المللی فضایی تبدیل می شود تا از وی در شرایط و ماموریتهای خطرناکی که انجام آنها می تواند زندگی فضانوردان را به خطر بیاندازد استفاده شود.

این روبات که به گفته ناسا و GM چالاکترین و ماهرترین روبات جهان است توانایی استفاده از هر دو دست خود را در آن واحد داشته و می تواند مانند انسان ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و در عین حال قادر به بلند کردن اجسامی تا وزن 9 کیلوگرم است. دلیل انسان نما بودن این روبات به وجود آوردن شرایطی برای انجام کارهایی مشابه انسان در فضایی مشابه فضای مورد نیاز انسان اعلام شده است.

Robonaut 2 دومین روبات فضانورد و چالاکترین روبات انسان نمای ناسا

Robonaut 2 از نیم تنه، سر، بازو، دستها و انگشتهای مشابه انسان برخوردار است اما هنوز برای پاهای آن تصمیم گیری نشده است زیرا مهندسان در حال بررسی شیوه های مختلف حرکت بخشی به این روبات هستند.

کد مطلب 1030085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها