ملاقات با چالاک ترین روبات جهان/ فضانوردان ناسا روباتیک می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روبات Robonaut 2 ساخته مهندسان آژانس فضایی آمریکا، ناسا و شرکت جنرال موتورز است که به زودی به یکی از کارکنان قابل آموزش و قابل ارتقا ایستگاه بین المللی فضایی تبدیل می شود تا از وی در شرایط و ماموریتهای خطرناکی که انجام آنها می تواند زندگی فضانوردان را به خطر بیاندازد استفاده شود.

این روبات که به گفته ناسا و GM چالاکترین و ماهرترین روبات جهان است توانایی استفاده از هر دو دست خود را در آن واحد داشته و می تواند مانند انسان ابزارهای مختلف را به کار بگیرد و در عین حال قادر به بلند کردن اجسامی تا وزن 9 کیلوگرم است. دلیل انسان نما بودن این روبات به وجود آوردن شرایطی برای انجام کارهایی مشابه انسان در فضایی مشابه فضای مورد نیاز انسان اعلام شده است.

Robonaut 2 دومین روبات فضانورد و چالاکترین روبات انسان نمای ناسا

Robonaut 2 از نیم تنه، سر، بازو، دستها و انگشتهای مشابه انسان برخوردار است اما هنوز برای پاهای آن تصمیم گیری نشده است زیرا مهندسان در حال بررسی شیوه های مختلف حرکت بخشی به این روبات هستند.