گشایش تونل توحید یک اتفاق بزرگ در کشور است

به گزارش خبرگزاری فخرالدین حیدری اظهار داشت: تونل توحید یک اتفاق بزرگ در تهران و کل کشور است و باید قدردان زحمات مدیران زحمتکش این پروژه باشیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که تونل توحید زمینه خوبی برای توسعه تهران فراهم می کند گفت: تهران نیاز به طرح هایی دارد که علاوه بر کمک به توسعه شهر زمینه های صرفه جویی در بخش های مختلف را فراهم کنند.

حیدری تصریح کرد: ما در شرایط فعلی نیاز به صرفه جویی در بخش انرژی داریم و تونل توحید یک اقدام مهم در این عرصه است و چنین برنامه هایی باید تداوم داشته باشد.