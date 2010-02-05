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۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

حیدری:

گشایش تونل توحید یک اتفاق بزرگ در کشور است

گشایش تونل توحید یک اتفاق بزرگ در کشور است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح تونل توحید از شهرداری تهران به خاطر توجه به توسعه شهری و ضرورتهای صرفه جویی در مصرف تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری فخرالدین حیدری اظهار داشت: تونل توحید یک اتفاق بزرگ در تهران و کل کشور است و باید قدردان زحمات مدیران زحمتکش این پروژه باشیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که تونل توحید زمینه خوبی برای توسعه تهران فراهم می کند گفت: تهران نیاز به طرح هایی دارد که علاوه بر کمک به توسعه شهر زمینه های صرفه جویی در بخش های مختلف را فراهم کنند.

حیدری تصریح کرد: ما در شرایط فعلی نیاز به صرفه جویی در بخش انرژی داریم و تونل توحید یک اقدام مهم در این عرصه است و چنین برنامه هایی باید تداوم داشته باشد.

کد مطلب 1030086

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