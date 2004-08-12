وزير صنايع خواستار سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي نروژي در ايران شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس اسحاق جهانگيري درملاقات با آقاي برند وزير صنعت و تجارت نروژ ضمن تشريح موقعيت اقتصادي كشورمان و بهبود وضعيت سرمايه گذاري از سوي شركتهاي خارجي ابراز اميدواري كرد كه فعاليتهاي شركتهاي نروژي بيشتر از قبل گسترش يابد.

وي ، ابراز اميدواري كرد نروژ بعنوان كشور دارنده فن آوري وتجربه زياد در صنايع پتروشيمي و انرژي، همكاري خود را با جمهوري اسلامي ايران افزايش دهد.

وزير صنايع و معادن كشورمان همچنين گفت: همكاري در زمينه هاي صنعت كشتي سازي، سازه هاي دريايي، صنعت آلومينوم ، صنايع غذايي، صنايع چوب ازديگرموارد درخواستي جمهوري اسلامي ايران از دولت نروژ مي باشد كه انجام سرمايه گذاريهاي مستقيم در كشورمان داشته باشند.

دراين ديدار وزير صنعت وتجارت نروژ نيز خواستار ارتقاي حجم مبادلات تجاري دو كشور شد و متعهد گرديد تا با پيگيري امضاي قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضاعف زمينه همكاريهاي هر چه بيشتر شركتهاي نروژي با ايراني را فراهم سازد.

همچنين مهندس اسحاق جهانگيري در ملاقات با مسئولين موسسه تضمين صادرات و آژانس تامين اعتبارات صادراتي نروژ گفت: ايران كشور مطمئن براي سرمايه گذاري است و تا به حال هيچ شركت خارجي در ايران متضرر نشده است و تاكنون جمهوري اسلامي ايران به تمامي تعهدات مالي خود پايبند بوده و آنها را عملي ساخته است.

براساس اين گزارش مهندس جهانگيري در ديدار خود با وزير نفت و انرژي نروژ ضمن تشريح پيشرفت هاي اقتصادي ايران، وضعيت سرمايه گذاري پس از اصلاح قوانين و مقررات مربوطه و همچنين وجود مزيتهاي نسبي كشورمان ابراز اميدواري كرد كه همكاريهاي شركتهاي نروژي در بخش نفت و گاز و بخش هاي صنعتي بيشتر از گذشته توسعه يابد.