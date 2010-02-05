بازگشایی تمامی مسیرهای اصلی کردستان/بارش برف تا 24 ساعت آینده ادامه دارد

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای تلاش ماموران راهداری و پلیس راه استان کردستان هم اکنون تمامی مسیرهای اصلی استان که از ساعات پایانی شب گذشته با مشکل عبور و مرور خودرو مواجه شده بودند، بازگشایی و تردد وسایل نقلیه در آنها امکان پذیر است.

وی ادامه داد: با توجه به روند بارش برف در استان و همچنین کولاک که از روز گذشته آغاز شده، در بعضی از گردنه های استان تردد بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست که از آن جمله می توان به گردنه صلوات آباد در محور سنندج - همدان، گردنه خان در محور سقز - بانه و محور سنندج - کرمانشاه اشاره نمود.

رئیس پلیس راه استان کردستان با اشاره به وضعیت بارش برف در اکثر مناطق استان بیان داشت: به رغم بارش برف که از روز گذشته تاکنون ادامه داشته اما خوشبختانه هیچ گونه حادثه ای در استان روی نداده و با حضور به موقع نیروهای راهداری و پلیس راه مدیریت مناسبی بر نحوه تردد وسائل نقلیه صورت گرفته است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج ضمن اشاره به وضعیت کنونی بارش برف در استان که بخشهای جنوبی استان از جمله سنندج، کامیاران و مریوان را در بر گرفته است، اظهار داشت: بارش برف از روز گذشته آغاز و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

طالب حیدری بیان داشت: بارش برف در اکثر استان امروز نیز همچنان به صورت خفیف ادامه خواهد یافت اما پیش بینی می شود که یخبندان شدیدی را طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در استان کردستان شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در طول 24 ساعت گذشته با 18.5 میلیمتر در شهرستان بانه گزارش شده است، افزود: کمترین میزان بارش در استان نیز مربوط به شهرستان بیجار بوده که بر اساس گزارشهای رسیده تنها یک میلیمتر در این منطقه بارش داشته ایم.

در حال حاضر بارش برف در سنندج مرکز استان کردستان همچنان ادامه دارد و باعث مشکلاتی در عبور و مرور در داخل شهر شده است.