پلوتون جهانی پویا و فعال شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر هابل نشان می دهند این جهان یخی با رنگ یکنواخت در واقع از لکه های رنگی متعددی برخوردار است و نیم کره شمالی آن رو به درخشان شدن گذاشته است بر اساس تحقیقات هابل، این جرم که زمانی دورترین و نهمین سیاره منظومه خورشیدی به شمار می رفت و اکنون از مقام سیاره بودن به یک سیاره کوتوله تنزل مقام پیدا کرده است، به هزاران دلیل ناشناخته نسبت به دو سال گذشته تا حد قابل توجهی قرمزتر شده و در منطقه استوایی آن می توان لکه ای بزرگ و درخشان را دید که منشا آن ناشناخته است.

به گفته مایک براون از دانشگاه کلتک تنها اجرام منظومه خورشیدی که در سطح آنها می توان تغییرات عمده و شدیدی را مشاهده کرد مریخ و زمین هستند که در حال حاظر تغییرات مشاهده شده در پلوتون قابل توجه تر از هر جرم دیگری در این منظومه است. تصاویر هابل در عین حال نقشی کلیدی در هدایت و تعیین مسیر کاوشگر سیاره ای New Horizons که در سال 2006 پرتاب شده و در جولای 2015 به پلوتون خواهد رسید، به عهده دارد. این کاوشگر با چنان سرعتی از کنار پلوتون عبور خواهد کرد که تنها قادر به ثبت تصاویری از یکی از نیمکره ها و بخشهای محدودی از آن خواهد بود.

بیش از 350 تصویر توسط هابل در سالهای 2002 و 2003 به ثبت رسیده اند اما این تصاویر به اندازه ای دور هستند که تصویر پلوتون در میان آنها تنها از چند پیکسل وسعت برخوردار است به همین دلیل دانشمندان با استفاده از شبکه ای از رایانه های به هم پیوسته موفق به دستیابی به تصویری با وضوح بالا از پلوتون شدند.

پلوتون از مداری کاملا نامتعارف برخوردار است و هر سال آن برابر 248 سال زمینی است. این جرم در سال 1989 در نزدیکترین موقعیت خود از خورشید قرار گرفت و به اندازه ای گرم شد که یخهای نیتروژنی و مونوکسید کربنی آن ذوب شدن را آغاز کنند اما هنوز به اندازه ای منجمد است که حرارت آن از منفی 396 تا منفی 378 درجه فارنهایت ثابت باقی مانده است.

در مقایسه با تصاویری که در سال 1994 توسط هابل از این جرم به ثبت رسیده است، اتمسفر پلوتون دو برابر شده و فشار اتمسفری آن یک میلیونیوم اتمسفر زمین است. محققان همچنین نوار متحرکی از بخار منجمد نیتروژن را بر روی سطح پلوتون مشاهده کردند که از قطبی که در معرض نور خورشید قرار دارد به سوی قطب تاریک حرکت می کند.

بر اساس گزارش ان بی سی، پس از ثابت باقی ماندن وضعیت این جرم به مدت 50 سال، اخترشناسان همچنین مشاهده کردند رنگ سطح این جرم 20 تا 30 درصد قرمزتر شده است که به گفته اخترشناسان این تفاوت نمی تواند ناشی از خطاهای تلسکوپی باشد زیرا رنگ قمرهای پلوتون که در تصاویر دیده می شوند همچنان ثابت باقی مانده اند.