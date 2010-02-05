پاپ بازیهای المپیک را پایه صلح میان ملتها توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاپ در پیام خود به اهمیت این رویداد اشاره کرده است و کلمات ژان پل دوم را یادآور شده که گفته است ورزش میتواند سهم مؤثری در درک صلحآمیز میان مردم و برقراری تمدنی از عشق ایفا کند.
وی همچنین افزود: باشد که ورزش همواره یک مؤلفه ارزشمند برای ایجاد صلح و دوستی میان مردم و ملتها باشد.
بندیکت شانزدهم یادآور شده است که برای تمام افرادی که از نظر مادی و معنوی به برگزاری این بازیها کمک کرده دعا میکند.
بازیهای المپیک قرار است از 12 فوریه و بازیهای پارا المپیک از یک ماه بعد آغاز میشود.
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