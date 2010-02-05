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۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۶

پاپ بازیهای المپیک را پایه صلح میان ملتها توصیف کرد

پاپ بازیهای المپیک را پایه صلح میان ملتها توصیف کرد

پاپ بندیکت شانزدهم در نامه‌ای به اسقف اعظم ونکور با ابراز مسرت خود از برگزاری بیست و یکمین بازیهای المپیک زمستانی که بین ماههای فوریه و مارس (اسفند و فروردین ) برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرده است که این بازیها پایه صلح و دوستی میان مردم و ملتها باشد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاپ در پیام خود به اهمیت این رویداد اشاره کرده است و کلمات ژان پل دوم را یادآور شده که گفته است ورزش می‌تواند سهم مؤثری در درک صلح‌آمیز میان مردم و برقراری تمدنی از عشق ایفا کند.

وی همچنین افزود: باشد که ورزش همواره یک مؤلفه ارزشمند برای ایجاد صلح و دوستی میان مردم و ملتها باشد.

بندیکت شانزدهم یادآور شده است که برای تمام افرادی که از نظر مادی و معنوی به برگزاری این بازیها کمک کرده دعا می‌کند.

بازیهای المپیک قرار است از 12 فوریه و بازیهای پارا المپیک از یک ماه بعد آغاز می‌شود.

کد مطلب 1030135

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