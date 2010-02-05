پاپ بازیهای المپیک را پایه صلح میان ملتها توصیف کرد

پاپ بندیکت شانزدهم در نامه‌ای به اسقف اعظم ونکور با ابراز مسرت خود از برگزاری بیست و یکمین بازیهای المپیک زمستانی که بین ماههای فوریه و مارس (اسفند و فروردین ) برگزار می‌شود ابراز امیدواری کرده است که این بازیها پایه صلح و دوستی میان مردم و ملتها باشد.