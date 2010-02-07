شن برداری از پارک ملی بوجاق همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت ماسه بادی از تالاب بوجاق همچنان ادامه دارد و در بخشهایی از این تالاب زباله های انباشت شده باعث ایجاد آلودگی در محیط اطراف شده است.

محمد محمدیان فعال محیط زیست در گیلان با تایید وجود زباله های انباشت شده تالاب بوجاق به خبرنگار مهر گفت: شن برداری از سوی شهرداری و وجود زباله ها بلای جان تالابی شده که به تازگی مورد توجه کنوانسیون رامسر نیز قرار گرفته است.

پیش از این مجید شفیع پور قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست در امور بین الملل و کنوانسیونها با اشاره به اینکه کنوانسیون رامسر نخستین و پیشرفته‌ترین کنوانسیون زیست‌محیطی جهان برای حفاظت هرچه بیشتر از تالابها و اکوسیستم‌های آبی جهان است گفته بود: در آستانه روز جهانی تالابها پارک ملی بوجاق به فهرست تالابهای بین المللی کنوانسیون رامسر افزوده شد.



از 84 تالاب بین المللی ایران 22 تالاب در فهرست تالابهای این کنواسیون ثبت شده اند.