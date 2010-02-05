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۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

حسینی:

تربت حیدریه باید شهر نمونه قرآنی باشد

تربت حیدریه باید شهر نمونه قرآنی باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تربت حیدریه گفت: امیدوارم روز به روز شاهد شکوفایی و توجه به مسائل قرآنی باشیم و این شهر به عنوان شهر نمونه قرآنی معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیدمحمد حسینی ظهر جمعه در مراسم جشن فارغ التحصیلان مرکز تربیت مدرس قرآن کریم تربت حیدریه در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با بیان اینکه تربت حیدریه باید شهر نمونه قرآنی شود، بیان داشت: قرآن ذکر است، زرق و برق و ظواهر دنیا سبب می شود که انسان وظیفه اصلی خویش را فراموش کند، انسان باید قرآن بخواند تا در مسیر درستی حرکت کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: وضع کنونی مسلمانان دنیا به این علت مطلوب نیست که به قرآن و پیامبر(ص) تمسک نداشته اند و راه پیروزی بازگشت به قرآن است و انقلاب ما نیز به علت بازگشت به قرآن بود که پیروز شد.

حسینی تاکید کرد: مفاهیم بلند و عمیقی در قرآن وجود دارد؛ اگر انسان با فطرت پاک فاصله نگیرد از قرآن می تواند بهره کافی را ببرد و کسی که از کودکی با قرآن مانوس شود در بزرگی نیز در مسیر درستی گام بر می دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما عمل به قرآن است، افزود: هر کسی که در مسیر قرآن گام بر می دارد ما باید از آن تجلیل کنیم و انسان اگر خود عامل باشد و به دستورات قرآن عمل کند سخنش هم تاثیرگذار خواهد بود.

حسینی با اشاره به جریانات اخیر اظهار داشت: در حوادث سخت و دشوار نیازمند این هستیم که خواص جامعه برای پیشبرد اهداف بلند کمک کنند و هرجا پایه های مذهبی مردم قوی تر بوده است،‌ از نظام اسلامی بیشتر دفاع شده است.

وی با بیان اینکه امیدوارم از قرآن بتوانیم برای کارهای ماندگار استفاده کنیم، گفت: باید به فرهنگ غنی خود که برگرفته از فرهنگ ناب اسلام است،‌ متکی باشیم و اگر آثاری مانند مثنوی معنوی، ‌حافظ و ... در دنیا تاثیرگذار و ماندگار است، به علت وابسته بودن به قرآن است.

کد مطلب 1030142

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