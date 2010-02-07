انتقاد از جایگاه بخش تعاون در برنامه پنجم و بودجه 89

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر با بیان اهداف مناطق آزاد اقتصادی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی، از شرکتهای بزرگ تعاونی خواست برای استفاده از تسهیلات و مزایای مناطق آزاد برای ایجاد بنگاههای اقتصادی و صادرات گرا برنامه ریزی کنند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد اقتصادی برای توسعه سرمایه گذاری و افزایش صادرات غیر نفتی الزامی است.

دفتر منطقه‌ای اتحادیه بین المللی تعاون در ایران

رحمانی نیا با اشاره به عضویت اتاق تعاون ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و رایزنیهای انجام شده با دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه اتحادیه مذکور، از تاسیس دفتر نمایندگی اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آزاد قشم، برای ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاون کشورهای واقع شده در منطقه استقرار ایران خبر داد.

عضو شورای عالی نظارت بر اجرای اصل 44 بر ضرورت نقش آفرینی بیشتر اتاقهای تعاون استانها در پایش اجرای قانون اصل 44 تاکید کرد و بیان داشت: اتاق تعاون مرکزی پیگیر اصلاح قانون بخش تعاون با هدف حذف مداخله دولت در امور تعاونیها در چارچوب سیاستهای ابلاغی است.

عدم دستیابی تعاونی ها به بنگاههای در حال واگذاری

وی با ابراز گله مندی از عدم دستیابی بخش تعاونی به بنگاههای اقتصادی درحال واگذاری، تصریح کرد: علیرغم پیش بینی های لازم در قانون اصل 44 مبنی بر توانمند سازی تعاونیها، حمایتهای مالی از اتاقهای تعاون، فراهم کردن مشوقهای لازم و قانونی برای تعاونیها، جایگاه بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 مناسب نیست و باید در این زمینه تجدید نظر شود.